Meghalt Naufal Takdir Al Bari, a tehetséges 19 indonéz tornász, akinek az életét már nem tudták megmenteni az orvosok.

Lezuhant a korlátról, 19 éves korában meghalt az indonéz tornász, Naufal Takdir Al Bari

Fotó: HENDRA SYAMHARI / AFP

Meghalt Naufal Takdir Al Bari

Naufal Takdir Al Bari szeptember elején kezdte meg a felkészülést négy másik indonéz tornásszal együtt a Penza városában található Burtasy Sportpalotában, az újabb 2025-ös nemzetközi tornaversenyek előtt.

Az edzés során a fiatal tornász egy magas korláton végzett gyakorlat közben zuhant a szivacsgödörbe, ahol súlyos nyaksérülést szenvedett. A helyszínről azonnal kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon tartották életben. Sérülései azonban olyannyira súlyosak voltak, hogy szeptember 25-én élhunyt.

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Turut berduka atas meninggalnya Naufal Takdir Al Bari 🥀



Atlet gimnastik artistik Indonesia, Naufal Takdir Al Bari (19 tahun), meninggal dunia di Penza, Rusia usai 12 hari menjalani perawatan intensif akibat kecelakaan saat latihan di pusat… pic.twitter.com/0op6qieMSn — Extra Time Indonesia (@idextratime) September 26, 2025

A tragédia után az Orosz Tornaszövetség vizsgálatot indított. Vaszilij Titov alelnök közölte:

a körülmények tisztázása után arra jutottak, hogy Al Bari nem volt kellően felkészülve az adott, rendkívül összetett elem végrehajtására. Hozzátette, hogy pontosan melyik gyakorlat okozta a végzetes balesetet, továbbra sem nyilvános.

Naufal Takdir Al Bari a nemzetközi tornasport egyik feltörekvő alakja volt. Pályafutását még hazája utánpótlás-válogatottjában kezdte, és rövid idő alatt az egyik legnagyobb indonéz reménységgé vált. Részt vett volna az október 19-től, pont Indonézia fővárosában, Jakartában megrendezésre kerülő torna-világbajnokságon, majd a decemberi thaiföldi SEA Games-en is rajthoz állt volna.

Távlati céljai között szerepelt a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia, ahol hazáját kívánta képviselni. Halálával Indonézia így nemcsak egy kiemelkedő versenyzőt, hanem a sportág egyik legnagyobb ígéretét veszítette el.

Az Indonéz Tornaszövetség elnöke, Ita Yuliati közleményében „tehetséges, jólelkű, példamutató sportemberként” emlékezett meg róla, hozzátéve: „Indonézia gimnasztikája elvesztette egyik legfényesebb csillagát.”

A szervezet folyamatos kapcsolatban áll a sportoló családjával, az indonéz és az orosz nagykövetséggel, valamint a helyi hatóságokkal az adminisztratív ügyek intézése érdekében. Céljuk, hogy Al Bari földi maradványait mielőbb hazaszállíthassák, és családja végső búcsút vehessen tőle szülőföldjén.