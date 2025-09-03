Hirtelen meghalt a fiatal testépítő, Erik Markov, aki még csak most válhatott volna igazán nagy sztárrá, miután nemrég profi lett.

Meghalt a profi testépítő, Erik Markov

Fotó: Erik Markov/Instagram

Meghalt Erik Markov

A halálhírről a Generation Iron számolt be, de a pontos okot egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A fiatal sportoló májusban lépett a profi szintre, miután megnyerte a spanyolországi Mr. Olympia Amateur nevű versenyt, amely karrierje egyik legnagyobb mérföldköve volt. Akkor boldogan osztotta meg közösségi oldalán:

Valóra váltottam az álmomat – megszereztem a tour kártyát.

Markov nemcsak sporteredményeiről, hanem mély és őszinte kapcsolatáról is ismert volt.

Többször nyilvánosan is köszönetet mondott párjának, Lucia Barahonának, aki személyi edzőként szintén a fitnesz világában tevékenykedik. Egy korábbi posztjában így írt róla: „Az életem társa vagy, a legjobb barátom, a csendes erőm, a békém a káoszban.”

Barahona a tragédia után megtörten nyilatkozott. Hangsúlyozta, hogy jelenleg képtelen feldolgozni a történteket, és egyelőre sem ő, sem Markov családja nem tudja, hogyan lépjen tovább.

Most gyógyulásra van szükségem

– jegyezte meg közösségi oldalán.

A nemzetközi sportolóközösség számos tagja fejezte ki részvétét. A testépítő barátja, Fede Guevera így búcsúzott tőle: „Nyugodj békében, barátom. Mennyire igazságtalan az élet, mindig a legjobbakat veszi el."

Erik Markov halála újabb tragikus veszteség a sportágban, amelyet az elmúlt hónapokban több hasonló eset sújtott. Nemrég hunyt el a fitness influenszer Hayley McNeff (37), a korábbi IFBB-profi Craig Licker (57), a spanyol versenyző Lorena Blanco (37), aki szívroham gyanúja miatt vesztette életét. Júliusban a közkedvelt fitnesz-influenszer Christina Bitner halt meg, három nappal 41. születésnapja után. A hazai sportvilág is gyászolt, amikor július 31-én meghalt Kathi Béla, a legismertebb magyar erőemelő és többszörös világbajnok testépítő.