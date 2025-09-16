A korábbi cikkünkben részletesen is írtunk a meghalt világbajnok bokszoló, Ricky Hatton életéről, akitől sorra búcsúznak el a közeli hozzátartozói.
Barátja, a BBC bokszszakértője, Steve Bunce derített fényt a tragikusan fiatalon elhunyt brit világbajnok bokszoló, Ricky Hatton utolsó óráira - írja a Bors.
„Ez egy hihetetlenül sokkoló hír. Voltak gondjai. Beszélt korábban a mentális problémáiról, a függőségeiről. De szembenézett ezekkel. Egy bemutató mérkőzésre készült, és mint oly sok bokszoló számára, az edzőterem jelentette neki a menedéket
Pénteken már nem jelent meg az edzőteremben, pedig egy összecsapáson kellett volna részt vennie. Reggel pedig valaki elment a házához... Ez megdöbbentő
– nyilatkozta Steve Bunce.
Hozzátette, ez 10 évvel ezelőtt történt volna, amikor nyíltan beszélt arról, hogy véget akart vetni az életének, kevésbé lepte volna meg, de most ez őszintén megdöbbentette a tragédia.
„Abban az időszakban volt az egyik legsötétebb helyzetben, amiben egy ember lehet" - vallott a barátja Hatton korábbi mentális egészségügyi problémáiról és drogfüggőségéről, aki több öngyilkossági kísérletet is túlélt.
Az elhunyt bokszoló exbarátnője, Chelsea Claire is megtörte a csendet a tragédiával kapcsolatban.
A megtört szív nem is írja le azt, amit én és a világ egy része érez most. Sokak számára voltál inspiráció, és szerencsésnek tartom magam, hogy a társamnak mondhattalak. Nagyon fogsz hiányozni
– fogalmazott Ricky Hatton volt barátnője, akivel még 2023-ban ismerkedtek meg egy spanyol éjszakai klubban. A 14 év korkülönbség azonban túl nagynak bizonyult, így a kapcsolatuk később tönkrement.
A sportoló manchesteri otthonában hunyt el, a rendőrség szűkszavú közleménye szerint
az esettel kapcsolatban egyelőre semmilyen gyanús körülmény nem vetődött fel.
Hatton korábban megnyerte a WBA, az IBO és az IBF kisváltósúlyú világbajnoki címét, a WBA-nál pedig váltósúlyban lett vb-győztes. Tizenöt évig tartó profi pályafutása során 48 mérkőzésen 45 győzelmet aratott, és karrierje csúcsán megmérkőzött többek között Floyd Mayweatherrel és Manny Pacquiaóval is.
Rendkívül szerény természete, közvetlen viselkedése miatt is nagyon népszerű volt a szurkolók körében, 2012-es visszavonulását követően nyíltan beszélt azokról a problémáiról is, amelyek kikezdték a mentális egészségét. Többször megpróbált öngyilkos lenni, és komoly küzdelmet folytatott a depresszióval, az alkohollal és a kábítószerekkel is.
Edzőként is eredményesen dolgozott, 2017-ben világbajnoki címhez segítette a kazah Zsanat Zsakijanovot. Két hónappal ezelőtt jelentette be, hogy decemberben Dubajban Eisa al-Dah ellen visszatér a ringbe.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.