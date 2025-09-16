A korábbi cikkünkben részletesen is írtunk a meghalt világbajnok bokszoló, Ricky Hatton életéről, akitől sorra búcsúznak el a közeli hozzátartozói.

Meghalt a legendás bokszoló, Ricky Hatton

Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Volt barátnője és barátja is elbúcsúzott a meghalt Ricky Hattontől

Barátja, a BBC bokszszakértője, Steve Bunce derített fényt a tragikusan fiatalon elhunyt brit világbajnok bokszoló, Ricky Hatton utolsó óráira - írja a Bors.

„Ez egy hihetetlenül sokkoló hír. Voltak gondjai. Beszélt korábban a mentális problémáiról, a függőségeiről. De szembenézett ezekkel. Egy bemutató mérkőzésre készült, és mint oly sok bokszoló számára, az edzőterem jelentette neki a menedéket

Pénteken már nem jelent meg az edzőteremben, pedig egy összecsapáson kellett volna részt vennie. Reggel pedig valaki elment a házához... Ez megdöbbentő

– nyilatkozta Steve Bunce.

Hozzátette, ez 10 évvel ezelőtt történt volna, amikor nyíltan beszélt arról, hogy véget akart vetni az életének, kevésbé lepte volna meg, de most ez őszintén megdöbbentette a tragédia.

„Abban az időszakban volt az egyik legsötétebb helyzetben, amiben egy ember lehet" - vallott a barátja Hatton korábbi mentális egészségügyi problémáiról és drogfüggőségéről, aki több öngyilkossági kísérletet is túlélt.

Az elhunyt bokszoló exbarátnője, Chelsea Claire is megtörte a csendet a tragédiával kapcsolatban.

A megtört szív nem is írja le azt, amit én és a világ egy része érez most. Sokak számára voltál inspiráció, és szerencsésnek tartom magam, hogy a társamnak mondhattalak. Nagyon fogsz hiányozni

– fogalmazott Ricky Hatton volt barátnője, akivel még 2023-ban ismerkedtek meg egy spanyol éjszakai klubban. A 14 év korkülönbség azonban túl nagynak bizonyult, így a kapcsolatuk később tönkrement.

A sportoló manchesteri otthonában hunyt el, a rendőrség szűkszavú közleménye szerint

az esettel kapcsolatban egyelőre semmilyen gyanús körülmény nem vetődött fel.

Hatton korábban megnyerte a WBA, az IBO és az IBF kisváltósúlyú világbajnoki címét, a WBA-nál pedig váltósúlyban lett vb-győztes. Tizenöt évig tartó profi pályafutása során 48 mérkőzésen 45 győzelmet aratott, és karrierje csúcsán megmérkőzött többek között Floyd Mayweatherrel és Manny Pacquiaóval is.