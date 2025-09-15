A tehetséges dél-tiroli korcsolyázó éppen Salzburgban kerékpározott, amikor az egyik forgalmas kereszteződésben elütötte egy kanyarodó teherautó. A mentősök azonnal a helyszínre siettek, és megpróbálták újraéleszteni a lányt, aki azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Meghalt Julia Marie Gaiser, aki Olaszországot és Ausztriát is képviselte a jégen

Fotó: Instagram/eisteamsalzburg

A salzburgi hatóságok a szeptember 11-i halálos baleset után vizsgálatot indítottak. A rendőrség közlése szerint a teherautó sofőrje negatív alkoholtesztet produkált a helyszínen.

Az olaszok és az osztrákok is gyászolják a fiatalon meghalt sportolót

Julia Marie Gaiser az olaszországi dél-trioli Brixenből származott, a korcsolya pályafutását a Wintersportverein Brixennél kezdte, mielőtt nagy sikereket ért el a jégen. Az osztrák nemzeti bajnokságokon többször is a legjobb tíz közé került, emellett tavaly már a nemzetközi szinten is bemutatkozott, ugyanis a 2024-es dubaji Skate Emirates versenyen mély benyomást tett a közönségre. Gaiser korábban az olasz műkorcsolya-válogatottat képviselte, mielőtt a tanulmányai miatt Salzburgba költözött és ott folytatta a sportolói karrierjét. 2023 és 2025 között három egymást követő salzburgi tartományi bajnoki címet nyert.

Halálával kapcsolatban Brixen polgármestere, Andreas Jungmann nyilatkozott:

„Őszinte részvétemet fejezem ki a Gaiser családnak. Ez hatalmas veszteség, különösen a sport világában” – idézte Salzburg polgármesterét a The Sun.

Anneliese Schenk, az Olasz Jégsportok Szövetségének munkatársa méltatta az elhunyt tehetség sportág iránti szenvedélyét.

„Később kezdett korcsolyázni a sportágunkban szokásosnál – körülbelül nyolcéves korában, amikor sok lány mindössze négy-öt évesen. Ennek ellenére Marie szép eredményeket ért el. A korcsolyázás jelentett mindent a számára, és hatalmas szenvedéllyel űzte” – fogalmazott Schenk.