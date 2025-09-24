Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Meghalt Claudia Cardinale

Link másolása
Vágólapra másolva!
A norvég középtávfutó, Per Svela különös baleset miatt kénytelen volt lemondani az idei legfontosabb céljáról, a koppenhágai félmaratonról. A 33 éves atléta az NRK-nak elárulta, hogy edzés közben megharapta egy kutya, ami teljesen keresztülhúzta a felkészülési terveit.

Megharapta egy kutya a gyermekeit bántalmazó edző, Gjert Ingebrigtsen tanítványát, Per Svelát.

Per Svelát megharapta egy kutya, ugrott a versenye
Per Svelát megharapta egy kutya, ugrott a versenye
Fotó: HEIKO JUNGE / NTB

Megharapta egy kutya Per Svelát

Svela elmondása szerint 

a kutya ugyan pórázon volt, de nem tudott kitérni előle, így az állat beleharapott a bal térdébe – alig két héttel a verseny előtt. A harapás következtében a sebet négy öltéssel kellett összevarrni, tetanuszos védőoltást kapott, valamint antibiotikum-kúrát írtak fel neki. 

Egy hétig sántikálva járt, futni nem tudott, a seb pedig begyulladt és fájdalmas volt.  

Egy teljes hét edzést kiesett, ezzel pedig gyakorlatilag oda a teljes felkészülés 

– mondta a norvég futó.  

Svelát a híres norvég edző, Gjert Ingebrigtsen irányítja, és olyan elit futókkal készül együtt, mint Narve Gilje Nordas, José Carlos Pinto vagy a kanadai Kieran Lumb, akik mind részt vettek a tokiói atlétikai világbajnokságon. Ám a szakember nem csak emiatt került a címlapokra az elmúlt időkben:

azzal vádolták, hogy bántalmazta a gyerekeit, miközben az edzőjük is volt. Az Ingebrigtsen gyerekek közül a leghíresebb az olimpiai bajnok Jakob, de van még több testvére, akik közül többen is borzalmas dolgokat élhettek át.

A koppenhágai verseny eredetileg az ő őszi idényének csúcspontja lett volna Svela számára. A sportoló a történteket bejelentette a rendőrségen is. A hatóságnál ugyanakkor nem kívántak további részleteket közölni az ügyről.  

A kellemetlen eset ellenére Svela nem adta fel teljesen. Mint mondta, újra kocogni kezdett, a fájdalom nem különösebben erős, és a gyógyszeres kezelésnek köszönhetően komolyabb fertőzést sem kapott. Ugyanakkor nem titkolta, hogy a balszerencsés kutyaharapás és a kihagyott edzéshetek miatt meghiúsult az őszi csúcsforma elérése.  

Hihetetlenül szexi: az atlétika új istennőjének hosszú combjai előtt hever a világ
Sportágat vált: az olimpián szeretne indulni a Chelsea doppingoló sztárfocistája
Hihetetlen esőkáosz az atlétikai vb-n: bokáig állt a víz a pályán, leállították a döntőt – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!