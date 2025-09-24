Megharapta egy kutya a gyermekeit bántalmazó edző, Gjert Ingebrigtsen tanítványát, Per Svelát.

Per Svelát megharapta egy kutya, ugrott a versenye

Fotó: HEIKO JUNGE / NTB

Svela elmondása szerint

a kutya ugyan pórázon volt, de nem tudott kitérni előle, így az állat beleharapott a bal térdébe – alig két héttel a verseny előtt. A harapás következtében a sebet négy öltéssel kellett összevarrni, tetanuszos védőoltást kapott, valamint antibiotikum-kúrát írtak fel neki.

Egy hétig sántikálva járt, futni nem tudott, a seb pedig begyulladt és fájdalmas volt.

Egy teljes hét edzést kiesett, ezzel pedig gyakorlatilag oda a teljes felkészülés

– mondta a norvég futó.

Svelát a híres norvég edző, Gjert Ingebrigtsen irányítja, és olyan elit futókkal készül együtt, mint Narve Gilje Nordas, José Carlos Pinto vagy a kanadai Kieran Lumb, akik mind részt vettek a tokiói atlétikai világbajnokságon. Ám a szakember nem csak emiatt került a címlapokra az elmúlt időkben:

azzal vádolták, hogy bántalmazta a gyerekeit, miközben az edzőjük is volt. Az Ingebrigtsen gyerekek közül a leghíresebb az olimpiai bajnok Jakob, de van még több testvére, akik közül többen is borzalmas dolgokat élhettek át.

A koppenhágai verseny eredetileg az ő őszi idényének csúcspontja lett volna Svela számára. A sportoló a történteket bejelentette a rendőrségen is. A hatóságnál ugyanakkor nem kívántak további részleteket közölni az ügyről.

A kellemetlen eset ellenére Svela nem adta fel teljesen. Mint mondta, újra kocogni kezdett, a fájdalom nem különösebben erős, és a gyógyszeres kezelésnek köszönhetően komolyabb fertőzést sem kapott. Ugyanakkor nem titkolta, hogy a balszerencsés kutyaharapás és a kihagyott edzéshetek miatt meghiúsult az őszi csúcsforma elérése.