Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megtalálhatták Kaszás Nikolett holttestét

Link másolása
Vágólapra másolva!
A pekingi tenisztornán a játékosoknak az is kihívást jelent, hogy alkalmazkodniuk kell a helyi kulturális szokásokhoz. Az olasz Lorenzo Musetti ezt nem vette figyelembe, kínos kifakadásával megsértette a kínai közönséget, miután egy pontot elrontott. A fiatal olasz játékos később kénytelen volt nyilvánosan bocsánatot kérni. Ugyanezen a tornán szerepel kiválóan Marozsán Fábián, aki készül a Jannik Sinner elleni negyeddöntőre.

A 23 éves olasz teniszező, Lorenzo Musetti még a francia Giovanni Mpetshi Perricard elleni meccsen veszítette el a türelmét, amikor a lelátón néhány néző köhögni kezdett. Az olasz idegesen reagált, hevesen gesztikulált és dohogott, amivel megsértette a kínai közönséget.

Lorenzo Musetti megsértette a kínai közönséget, de jó formában teniszezik Pekingben
Lorenzo Musetti megsértette a kínai közönséget, de jó formában teniszezik Pekingben Fotó: GREG BAKER / AFP

A jelenetet felkapta a közösségi média, ami után nem csak Musetti került a bírálatok kereszttüzébe, hanem még Olaszország is, az olasz teniszezőt egyesek rasszizmussal váldolták meg.

Musetti megsértette a kínaiakat, majd bocsánatot kért

Musetti később a közösségi oldalain próbálta tisztázni magát. Azt állította, szavai nem a teljes kínai közönségnek szóltak, csupán a néhány köhögő nézőnek, akik szerinte megzavarták a játékát a feszültséggel teli pillanatban. Ez inkább magyarázkodásnak tűnik, de legalább Musetti bocsánatot esedezett:

„Őszintén bocsánatot kérek, tudom, hogy sok szurkoló érzéseit megsértettem.”

Íme, a botrányos jelenet:

Újabb kulturális kihívás

A botrány ellenére Musetti nem állt meg: Giovanni Mpetshi Perricard után immár a nyolcaddöntőben a rutinos francia Adrian Mannarinót is legyőzte, és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a vietnami felmenőkkel rendelkező, amerikai színekben versenyző Learner Tien lesz az ellenfele újabb kulturális kihívásként.

Kínában mit sem kívánnak kevésbé, minthogy Musetti egészen a döntőig meneteljen...

A történtek után sokan kíváncsian várják, hogyan fogadja majd a kínai közönség az olaszt a következő meccsén. Egy biztos: Musettinek most nemcsak az ütőjével, hanem a szavaival is bizonyítania kell, hogy tiszteli az országot, amelynek szurkolói előtt játszik. A sportban ugyanis egy-egy elszólás legalább annyira emlékezetes maradhat, mint egy briliáns tenyeres.

Sinner–Marozsán az elődöntőért

A pekingi torna nekünk azért is érdekes, mert Marozsán Fábián hétfő hajnalban a negyeddöntőben az olasz Jannik Sinnerrel mérkőzik meg.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!