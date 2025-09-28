A 23 éves olasz teniszező, Lorenzo Musetti még a francia Giovanni Mpetshi Perricard elleni meccsen veszítette el a türelmét, amikor a lelátón néhány néző köhögni kezdett. Az olasz idegesen reagált, hevesen gesztikulált és dohogott, amivel megsértette a kínai közönséget.

Lorenzo Musetti megsértette a kínai közönséget, de jó formában teniszezik Pekingben Fotó: GREG BAKER / AFP

A jelenetet felkapta a közösségi média, ami után nem csak Musetti került a bírálatok kereszttüzébe, hanem még Olaszország is, az olasz teniszezőt egyesek rasszizmussal váldolták meg.

Musetti megsértette a kínaiakat, majd bocsánatot kért

Musetti később a közösségi oldalain próbálta tisztázni magát. Azt állította, szavai nem a teljes kínai közönségnek szóltak, csupán a néhány köhögő nézőnek, akik szerinte megzavarták a játékát a feszültséggel teli pillanatban. Ez inkább magyarázkodásnak tűnik, de legalább Musetti bocsánatot esedezett:

„Őszintén bocsánatot kérek, tudom, hogy sok szurkoló érzéseit megsértettem.”

Íme, a botrányos jelenet:

Musetti has now apologised for being racist to Chinese fans.



It's not on, I get tons of racial abuse from many Italian fans, I don't know if this a cultural thing where they think being racist is ok?



I've seen Chinese media very upset, understandably so.pic.twitter.com/ICNEMYYXSE — Pavvy G (@pavyg) September 27, 2025

Újabb kulturális kihívás

A botrány ellenére Musetti nem állt meg: Giovanni Mpetshi Perricard után immár a nyolcaddöntőben a rutinos francia Adrian Mannarinót is legyőzte, és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a vietnami felmenőkkel rendelkező, amerikai színekben versenyző Learner Tien lesz az ellenfele újabb kulturális kihívásként.

Kínában mit sem kívánnak kevésbé, minthogy Musetti egészen a döntőig meneteljen...

A történtek után sokan kíváncsian várják, hogyan fogadja majd a kínai közönség az olaszt a következő meccsén. Egy biztos: Musettinek most nemcsak az ütőjével, hanem a szavaival is bizonyítania kell, hogy tiszteli az országot, amelynek szurkolói előtt játszik. A sportban ugyanis egy-egy elszólás legalább annyira emlékezetes maradhat, mint egy briliáns tenyeres.

Sinner–Marozsán az elődöntőért

A pekingi torna nekünk azért is érdekes, mert Marozsán Fábián hétfő hajnalban a negyeddöntőben az olasz Jannik Sinnerrel mérkőzik meg.



