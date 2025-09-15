Live
A tanzániai Alphonce Felix Simbu nyerte a férfi maratonfutók versenyét a tokiói atlétikai világbajokságon. A befutó hihetetlen drámát hozott, az utolsó métereken ugyanis Simbu fej-fej mellett haladt a német és az olasz riválisával, a célvonal előtt azonban a tanzániai atléta előre vetődött, így mellbedobással megnyerte a világbajnoki címet.

A hétfői napot a férfi maratonfutók versenye indította, mely komoly meglepetéssel, egy mellbedobásos győzelemmel zárult. A magas páratartalom és a meleg rányomta bélyegét a 42,195 kilométeres versenyre, mely a Nemzeti Stadionból indult, majd a mezőnynek a császári palota és a főpályaudvar környékén kialakított pályán kellett megtennie két kört, mielőtt visszatért volna az arénába.

A tanzániai Alphonce Felix Simbu mellbedobással nyerte a férfiak maratoni versenyét
A tanzániai Alphonce Felix Simbu mellbedobással nyerte a férfiak maratoni versenyét
Fotó: Jewel Samad/AFP

​Mellbedobással dőlt el a világbajnoki cím

Az időjárási viszonyokat a favoritok közé számító kenyai és etióp futók nem bírták jól és az utolsó kilométerekre valamennyien leszakadtak, annak ellenére, hogy nem volt erős a tempó. A legvégéig a tanzániai Alphonce Felix Simbu, a német Amanal Petros és az olasz Ilias Aouani tartott ki. A három futó egyszerre ért be a stadionba, ahol Petros indított hosszú hajrát, mellyel úgy tűnt, eldöntötte a versenyt, de hiába vezetett biztosan Simbu előtt, az afrikai a futó az utolsó méteren utolérte és előtte dobta be magát a célba. 

A 33 éves Alphonce Felix Simbu Tanzánia történetének első világbajnoki aranyérmét szerezte meg.

Ma ünnepel Tanzánia, új történelmet írtunk. Ez volt az álmom, most már békében vagyok. Ez az egész a fegyelemről, az edzésről és a soha nem feladásról szól” 

– mondta a tanzániai atléta, aki végül célfotóval győzte le a német Amanal Petros, aki szintén 2:09:48-as idővel zárta a férfiak maratonversenyét. 

Germany's athlete Amanal Petros (R) falls as he crosses the finish line behind Tanzania's athlete Alphonce Felix Simbu (L) in the men's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 15, 2025. (Photo by Antonin THUILLIER / AFP)
milliméterek döntöttek a világbajnoki címről a férfiak maratoni versenyén
Fotó: Antonin Thuillier/AFP

„2017-es világbajnokság után megpróbáltam újabb érmet nyerni, de nem sikerült. Különböző időjárási körülmények között különböző típusú edzéseket végeztem” – tette hozzá Tanzánia hőse, aki nyolc évvel ezelőtt bronzérmes volt a londoni vb-n. 

Az ezüstérmes Amanal Petros arról beszélt, hogy ilyen maratoni versenyt még sosem látott.

Még soha nem láttam ilyet maratonon – mindkét verseny (férfiak és nők) sprintbefutóval zárult. Mintha 100 méteres síkfutás lett volna. Ez négy hónap kemény edzésmunkát jelentett – futás, étkezés és alvás. Nehéz volt, de ez az ezüstérem energiát és nagyobb motivációt ad nekem, hogy nagyobb versenyeken is nyerhessek. Annyira biztos voltam a győzelmemben, de Simbu meglepett. Őrült tempóban futott. Elfogadom, hogy ma vesztettem, de holnap nyerhetek. A mai nap egy tanulási folyamat volt” 

– mondta a német atléta. 

Eredmények:
férfi maraton, világbajnok:
Alphonce Felix Simbu (Tanzánia) 2:09:48 óra
2. Amanal Petros (Németország) 2:09:48
3. Ilias Aouani (Olaszország) 2:09:53

