A hétfői napot a férfi maratonfutók versenye indította, mely komoly meglepetéssel, egy mellbedobásos győzelemmel zárult. A magas páratartalom és a meleg rányomta bélyegét a 42,195 kilométeres versenyre, mely a Nemzeti Stadionból indult, majd a mezőnynek a császári palota és a főpályaudvar környékén kialakított pályán kellett megtennie két kört, mielőtt visszatért volna az arénába.

A tanzániai Alphonce Felix Simbu mellbedobással nyerte a férfiak maratoni versenyét

Fotó: Jewel Samad/AFP

​Mellbedobással dőlt el a világbajnoki cím

Az időjárási viszonyokat a favoritok közé számító kenyai és etióp futók nem bírták jól és az utolsó kilométerekre valamennyien leszakadtak, annak ellenére, hogy nem volt erős a tempó. A legvégéig a tanzániai Alphonce Felix Simbu, a német Amanal Petros és az olasz Ilias Aouani tartott ki. A három futó egyszerre ért be a stadionba, ahol Petros indított hosszú hajrát, mellyel úgy tűnt, eldöntötte a versenyt, de hiába vezetett biztosan Simbu előtt, az afrikai a futó az utolsó méteren utolérte és előtte dobta be magát a célba.

A 33 éves Alphonce Felix Simbu Tanzánia történetének első világbajnoki aranyérmét szerezte meg.

Ma ünnepel Tanzánia, új történelmet írtunk. Ez volt az álmom, most már békében vagyok. Ez az egész a fegyelemről, az edzésről és a soha nem feladásról szól”

– mondta a tanzániai atléta, aki végül célfotóval győzte le a német Amanal Petros, aki szintén 2:09:48-as idővel zárta a férfiak maratonversenyét.

milliméterek döntöttek a világbajnoki címről a férfiak maratoni versenyén

Fotó: Antonin Thuillier/AFP

„2017-es világbajnokság után megpróbáltam újabb érmet nyerni, de nem sikerült. Különböző időjárási körülmények között különböző típusú edzéseket végeztem” – tette hozzá Tanzánia hőse, aki nyolc évvel ezelőtt bronzérmes volt a londoni vb-n.

Az ezüstérmes Amanal Petros arról beszélt, hogy ilyen maratoni versenyt még sosem látott.

Még soha nem láttam ilyet maratonon – mindkét verseny (férfiak és nők) sprintbefutóval zárult. Mintha 100 méteres síkfutás lett volna. Ez négy hónap kemény edzésmunkát jelentett – futás, étkezés és alvás. Nehéz volt, de ez az ezüstérem energiát és nagyobb motivációt ad nekem, hogy nagyobb versenyeken is nyerhessek. Annyira biztos voltam a győzelmemben, de Simbu meglepett. Őrült tempóban futott. Elfogadom, hogy ma vesztettem, de holnap nyerhetek. A mai nap egy tanulási folyamat volt”

– mondta a német atléta.