A világhírű golf-influenszer, Paige Spiranac élesen bírálta a szurkolók viselkedését a múlt heti Ryder Kupán történtek miatt, miután több játékos – köztük Rory McIlroy és Shane Lowry – is komoly támadások célpontjává vált a nézők részéről. A 32 éves hatalmas mellű amerikai sztár szerint a sportszerűtlenség már annyira elharapódzott, hogy változásra lenne szükség a sportvilág egészében.

Bár az európai csapat diadalmaskodott és megszerezte első Ryder Kupa-győzelmét amerikai földön 2012 óta, a sorozatos nézői botrányok beárnyékolták az eseményt, így látja ezt a hatalmas mellű golf-influenszer, Paige Spiranac is.

A hatalmas mellű Paige Spiranac nem rejtette véka alá a véleményét
Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Kiborult a hatalmas mellű golfozónő, Paige Spiranac

A legendás golfverseny hangulatát több botrányos nézői megnyilvánulás is beárnyékolta.  

Paige Spiranac a közösségi médiában fejtette ki véleményét, hangsúlyozva, hogy bár nem lepte meg a helyzet, mégis elkeserítőnek tartja, hogy ez mára „normává” vált a legtöbb sporteseményen.  

Spiranac nemcsak a golftornát, hanem más sportesemények tapasztalatait is felhozta példaként. Elmesélte, hogy egy nemrég látogatott ki egy futballmeccsen, ahol egy férfi teljesen lerészegedve folyamatosan sértő kifejezéseket ordibált a pályán lévő játékosoknak és a rivális szurkolóknak, közben pedig inni és verekedni akart. Ráadásul mindezt hétéves unokaöccse mellett tette,

 aki idővel utánozni kezdte az obszcén rigmusokat, a család pedig mindezt szórakoztatónak találta.  

Ez a viselkedés tanult dolog 

– írta Spiranac, hozzátéve: természetes, hogy a szurkolók szenvedélyesen élik meg a sportot, ugratják egymást vagy hangosan biztatják kedvenceiket, ám szerinte 

mára túl sokszor átlépik azt a határt, ahol a szurkolás átcsap gusztustalan megnyilvánulásokba. 

A több mint egymillió követővel rendelkező influenszer üzenete nagy visszhangot váltott ki az X-en. Rengetegen egyetértettek vele, több hozzászóló is kiemelte, mennyire elviselhetetlenné vált az utóbbi időben a sportszerűtlen drukkerek magatartása, és hogy ez rontja az élményt mind a játékosok, mind a többi néző számára.  

