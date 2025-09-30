Bár az európai csapat diadalmaskodott és megszerezte első Ryder Kupa-győzelmét amerikai földön 2012 óta, a sorozatos nézői botrányok beárnyékolták az eseményt, így látja ezt a hatalmas mellű golf-influenszer, Paige Spiranac is.
A legendás golfverseny hangulatát több botrányos nézői megnyilvánulás is beárnyékolta.
Paige Spiranac a közösségi médiában fejtette ki véleményét, hangsúlyozva, hogy bár nem lepte meg a helyzet, mégis elkeserítőnek tartja, hogy ez mára „normává” vált a legtöbb sporteseményen.
Spiranac nemcsak a golftornát, hanem más sportesemények tapasztalatait is felhozta példaként. Elmesélte, hogy egy nemrég látogatott ki egy futballmeccsen, ahol egy férfi teljesen lerészegedve folyamatosan sértő kifejezéseket ordibált a pályán lévő játékosoknak és a rivális szurkolóknak, közben pedig inni és verekedni akart. Ráadásul mindezt hétéves unokaöccse mellett tette,
aki idővel utánozni kezdte az obszcén rigmusokat, a család pedig mindezt szórakoztatónak találta.
Ez a viselkedés tanult dolog
– írta Spiranac, hozzátéve: természetes, hogy a szurkolók szenvedélyesen élik meg a sportot, ugratják egymást vagy hangosan biztatják kedvenceiket, ám szerinte
mára túl sokszor átlépik azt a határt, ahol a szurkolás átcsap gusztustalan megnyilvánulásokba.
A több mint egymillió követővel rendelkező influenszer üzenete nagy visszhangot váltott ki az X-en. Rengetegen egyetértettek vele, több hozzászóló is kiemelte, mennyire elviselhetetlenné vált az utóbbi időben a sportszerűtlen drukkerek magatartása, és hogy ez rontja az élményt mind a játékosok, mind a többi néző számára.