Bár az európai csapat diadalmaskodott és megszerezte első Ryder Kupa-győzelmét amerikai földön 2012 óta, a sorozatos nézői botrányok beárnyékolták az eseményt, így látja ezt a hatalmas mellű golf-influenszer, Paige Spiranac is.

A hatalmas mellű Paige Spiranac nem rejtette véka alá a véleményét

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Kiborult a hatalmas mellű golfozónő, Paige Spiranac

A legendás golfverseny hangulatát több botrányos nézői megnyilvánulás is beárnyékolta.

Paige Spiranac a közösségi médiában fejtette ki véleményét, hangsúlyozva, hogy bár nem lepte meg a helyzet, mégis elkeserítőnek tartja, hogy ez mára „normává” vált a legtöbb sporteseményen.

Spiranac nemcsak a golftornát, hanem más sportesemények tapasztalatait is felhozta példaként. Elmesélte, hogy egy nemrég látogatott ki egy futballmeccsen, ahol egy férfi teljesen lerészegedve folyamatosan sértő kifejezéseket ordibált a pályán lévő játékosoknak és a rivális szurkolóknak, közben pedig inni és verekedni akart. Ráadásul mindezt hétéves unokaöccse mellett tette,

aki idővel utánozni kezdte az obszcén rigmusokat, a család pedig mindezt szórakoztatónak találta.

I’m sadly not shocked by the fan behavior at the Ryder Cup because it’s become the norm at most sporting events and in my opinion it needs to change across all sports.



I was at a football game recently and this man in front of me was disgustingly drunk, yelling the most vile… — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) September 29, 2025

Ez a viselkedés tanult dolog

– írta Spiranac, hozzátéve: természetes, hogy a szurkolók szenvedélyesen élik meg a sportot, ugratják egymást vagy hangosan biztatják kedvenceiket, ám szerinte

mára túl sokszor átlépik azt a határt, ahol a szurkolás átcsap gusztustalan megnyilvánulásokba.

A több mint egymillió követővel rendelkező influenszer üzenete nagy visszhangot váltott ki az X-en. Rengetegen egyetértettek vele, több hozzászóló is kiemelte, mennyire elviselhetetlenné vált az utóbbi időben a sportszerűtlen drukkerek magatartása, és hogy ez rontja az élményt mind a játékosok, mind a többi néző számára.