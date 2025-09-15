Live
Micsoda öröm! Michael van Gerwen újra a csúcsra ért, a sikert megható pillanatok kísérték. A holland dartslegenda két év után nyert újra televíziós tornát, méghozzá hazai közönség előtt, a World Series amszterdami döntőjében, ahol 11–7-re múlta felül a mindössze 18 éves angol tehetséget, Luke Littlert. A 36 éves világsztár a siker után alig tudta visszatartani a könnyeit, hiszen a trófeát kislánya, Zoe emelhette fel, akinek támogatása új erőt adott számára az elmúlt nehéz időszakban.

Michael van Gerwen számára ez a diadal különösen sokat jelentett, hiszen nemcsak a hosszú, két éves „ínséges” periódust zárta le, hanem életének új szakaszát is szimbolizálja.

Michael van Gerwen újra a csúcsra ért, nem is bírt az érzelmeivel
Michael van Gerwen újra a csúcsra ért, nem is bírt az érzelmeivel 
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Michael van Gerwen a kislányával ünnepelt

A holland klasszis az utóbbi időszakban a magánéletében is nagy változásokon ment keresztül, válását követően most elsősorban gyermekeivel próbál vigasztalódni a darts mellett.

Hihetetlen érzés hazai közönség előtt nyerni. Ráadásul fantasztikus dartsot játszottam, ami energiát és plusz motivációt adott. Zoe azt mondta nekem a hétvégén, hogy szeretne elkísérni, és természetesen jöhetett velem. Ez most már így van, alkalmazkodni kell a helyzethez. A gyerekeim csodálatosak, és ez egy szép jövőt ígér

 – mondta Van Gerwen, aki bevallotta, hogy mélyre kellett ásnia magában, hogy visszatérjen a győztesek közé.  

Littler és a közönség reakciója  

A döntő lényegében a januári világbajnoki finálé visszavágója volt, ahol szintén összecsapott a rutinos holland és az angol csodagyerek.

 Ezúttal azonban Luke Littler kissé halványabb teljesítményt nyújtott, Van Gerwen pedig az utolsó hat leget tekintve ötből ötöt megnyert, ezzel bebiztosítva győzelmét.

 Az angol játékost a holland közönség gyakran füttyszóval próbálta megzavarni, Littler a vereség után ennek ellenére sportszerűen gratulált a háromszoros világbajnoknak:  

„Mondtam Michaelnek, hogy most az egyik legjobb játékát hozta. 

Kemény időszakon van túl, de jó látni, hogy ismét formában van. Ha így folytatja, még rengeteg nagy csatánk lesz a jövőben. Nagyszerű hétvége volt, de a közönség Michael győzelmére vágyott – és ő is játszotta a legjobb dartsot.

Új fejezet a holland legenda életében 

Van Gerwen győzelme nem csupán sporttörténeti jelentőségű, hanem egy lelki újjászületés is. A válás és a bizonytalan időszak után most kislánya jelenléte, valamint a hazai szurkolók szeretete adta meg számára azt a plusz löketet, amely visszavezette a trófeához. A holland klasszis úgy érzi, hogy pályafutása új lendületet kaphat, és bízik abban, hogy ez csak a kezdet.  

„Még mindig imádom, amit csinálok, bár sok energiát vesz el. De remélem, ez most egy újabb sorozat kezdete” – zárta gondolatait a könnyeivel küszködő van Gerwen.  

