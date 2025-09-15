Michael van Gerwen számára ez a diadal különösen sokat jelentett, hiszen nemcsak a hosszú, két éves „ínséges” periódust zárta le, hanem életének új szakaszát is szimbolizálja.

Michael van Gerwen újra a csúcsra ért, nem is bírt az érzelmeivel

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Michael van Gerwen a kislányával ünnepelt

A holland klasszis az utóbbi időszakban a magánéletében is nagy változásokon ment keresztül, válását követően most elsősorban gyermekeivel próbál vigasztalódni a darts mellett.

Hihetetlen érzés hazai közönség előtt nyerni. Ráadásul fantasztikus dartsot játszottam, ami energiát és plusz motivációt adott. Zoe azt mondta nekem a hétvégén, hogy szeretne elkísérni, és természetesen jöhetett velem. Ez most már így van, alkalmazkodni kell a helyzethez. A gyerekeim csodálatosak, és ez egy szép jövőt ígér

– mondta Van Gerwen, aki bevallotta, hogy mélyre kellett ásnia magában, hogy visszatérjen a győztesek közé.

𝗚𝗢𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗝𝗢𝗕 𝗗𝗢𝗡𝗘! 🏆💚

Major title, home crowd, special feeling. Thanks Amsterdam - you were incredible. 💚 pic.twitter.com/RD3vZyQk7t — Michael Van Gerwen (@MvG180) September 14, 2025

Littler és a közönség reakciója

A döntő lényegében a januári világbajnoki finálé visszavágója volt, ahol szintén összecsapott a rutinos holland és az angol csodagyerek.

Ezúttal azonban Luke Littler kissé halványabb teljesítményt nyújtott, Van Gerwen pedig az utolsó hat leget tekintve ötből ötöt megnyert, ezzel bebiztosítva győzelmét.

Az angol játékost a holland közönség gyakran füttyszóval próbálta megzavarni, Littler a vereség után ennek ellenére sportszerűen gratulált a háromszoros világbajnoknak:

„Mondtam Michaelnek, hogy most az egyik legjobb játékát hozta.

Kemény időszakon van túl, de jó látni, hogy ismét formában van. Ha így folytatja, még rengeteg nagy csatánk lesz a jövőben. Nagyszerű hétvége volt, de a közönség Michael győzelmére vágyott – és ő is játszotta a legjobb dartsot.

Új fejezet a holland legenda életében

Van Gerwen győzelme nem csupán sporttörténeti jelentőségű, hanem egy lelki újjászületés is. A válás és a bizonytalan időszak után most kislánya jelenléte, valamint a hazai szurkolók szeretete adta meg számára azt a plusz löketet, amely visszavezette a trófeához. A holland klasszis úgy érzi, hogy pályafutása új lendületet kaphat, és bízik abban, hogy ez csak a kezdet.