Hatalmas szenzációval ért fel, amikor a korábbi nehézsúlyú világbajnok, Mike Tyson tavaly novemberben, közel két évtized után visszatért a ringbe a nála több mint 30 évvel fiatalabb Jake Paul ellen. Bár az amerikai bokszlegenda egyhangú pontozással kikapott a YouTubeberből lett ökölvívótól, de az összecsapásuk nagy siker lett, ugyanis 65 millióan látták világszerte, amivel minden idők legnézettebb streaming-sporteseménye lett.
Tyson a meccs után elmondta, hogy megfelelő ajánlat és ellenfél esetén érdekelné egy újabb küzdelem, de alighanem kevesen mertek volna rá fogadni, hogy a közel 60 éves sztárt látni fogják még a kötelek között.
Múlt héten aztán bombaként robbant a hír, miszerint Mike Tyson és a korábban öt súlycsoportban is bajnoki címet szerzett Floyd Mayweather megállapodtak, hogy 2026 tavaszán összecsapnak egymással egy bemutatómeccsen.
Már az a tény önmagában szenzációval ér fel, hogy a sportág történetének valaha volt legjobbjai közül ketten mérik össze tudásukat, hát még úgy, hogy Tyson 59, Mayweather pedig 49 éves lesz, amikor ringbe lépnek egymás ellen. A Hírességek Csarnokának két tagja már most izgatott a közelgő meccs miatt.
„Amikor megkerestek azzal, hogy Floyd Mayweater ellen lépjek ringbe, azt gondoltam magamban: »szó sem lehet róla!« De Floyd igent mondott. Ez a találkozó valami olyasmi, amiről sem a világ, sem én nem gondoltuk volna, hogy megtörténhet. Azonban a boksz egy új, kiszámíthatatlan korszakába lépett, és ez a meccs annyira kiszámíthatatlan, amennyire csak lehet. Még mindig nem hiszem el, hogy Floyd tényleg ezt akarja. Káros lesz az egészségére, de meg akarja csinálni, ezért aláírta a szerződést – mondta a most több mint 100 kilós Tyson.
A 48 éves, 67 kg-os Mayweather profi pályafutását veretlenül fejezte be, 50 tétmeccséből 27 végződött kiütéssel. Legutóbb 2015. szeptember 15-én lépett a kötelek közé, akkor egyhangú pontozással győzött az amerikai Andre Berto ellen, azóta számos bemutatómeccsen kesztyűzött. Eddigi legnagyobb diadalának a Fülöp-szigeteki Manny Pacquiao ellen megnyert összecsapását tartja, a Las Vegas-i MGM Grandban 2015. május 2-án nyert; a találkozó 72 millió dolláros bevétellel járt együtt.
„Már 30 éve vagyok profi bokszoló, és még egyetlen harcos sem tudta beszennyezni az örökségemet. Mindenki tudja, ha valamit csinálok, az nagy és legendás lesz. Én vagyok a legjobb az ökölvívásban – mondta Mayweather.
Bár az amatőrként olimpiai bronzérmes Mayweather, aki a Forbes idei kimutatása szerint minden idők tíz legjobban kereső sportolója között van, megjegyezte, hogy a Tyson elleni mérkőzése bemutató jellegű lesz – vagyis az eredmény egyik sportoló profi mérlegébe sem számít bele – ám ezt a mérkőzés szervezői egyelőre nem erősítették meg. Azonban nem csupán ez az egyetlen nyitott kérdés a mérkőzéssel kapcsolatban.
Ez első sorban attól függ, hogy a mérkőzés profi vagy bemutató jellegű lesz-e. Előbbi esetén a bokszolóknak meg kell egyezniük egy súlyhatárban, amit mindkettejüknek be kell tartani, ám ha bemutató jellegű lesz az esemény, úgy valószínű, hogy Tyson és Mayweather is abban a súlyban fog öklözni, amiben legutóbb ringbe lépett. Tyson fénykorában 97–100 kiló között bokszolt nehézsúlyban, Mayweather viszont nagyjából 70 kilósan lépett ringbe szuperváltósúlyban, vagyis mintegy 30 kiló választotta el őket, amikor még versenyszerűen sportoltak. Tyson jelenleg 104-105 kilót nyom, Mayweather viszont alig 70-et, így a különbség miatt is rendkívüli párosítást ígér az összecsapás.
A várható szabályok
Bár a pontos dátum és helyszín még nem ismert, ugyanakkor akár profi, akár bemutatómérkőzésről is lesz szó, a sportolók életkorára való tekintettel egészen biztos, hogy változni fognak az általános szabályok. Amikor Tyson tavaly ősszel összecsapott a nála több mint 30 évvel fiatalabb Jake Paullal, akkor a menetek hosszát a szokásos három percről két percre csökkentették, sőt tíz helyett nyolc menetre korlátozták a meccset. A szokásosnál nehezebb kesztyűt is viseltek – az elengedett ütések energiáját jobban szétterítő 14 unciás kesztyűkkel léptek a ringbe –, így valószínűsíthető, ezek a szabálymódosítások a Tyson–Mayweather összecsapás során is érvényben lesznek.
Várhatóan a 21. század két kiemelkedő bokszolójának mérkőzése minden eddigi nézettségi rekordot meg fog dönteni, és mindketten rengeteg pénzt fognak keresni. Az már más kérdés, hogy a küzdelem valódi lesz-e, tartogat-e majd izgalmat, vagy csupán alibi boksz lesz a pénzért. Akárhogy is lesz, a rajongók már most tűkön ülnek, azonban akadnak olyanok is, akik elítélik az ötletet.
A korábbi UFC-harcos, Daniel Cormier a YouTube-csatornáján bevallotta, hogy személy szerint meglepte a bejelentés, ugyanis szerinte egyik ex-bokszolónak sincs sportszakmai vagy anyagi oka arra, hogy újra harcoljon.
„Olyan mértékben tisztelem ezt a két embert, hogy nehéz bármilyen negatív kijelentést tennem velük kapcsolatban. Azonban azt hiszem, mint szakértőknek a mi dolgunk az, hogy elmondjuk az igazat. És
az igazság az, hogy semmi értelme nincs ennek a meccsnek. Tysonnak rendeződött az élete, Mayweather még mindig rengeteg pénzt keres, szóval egyiküknek sem kellene újra bokszolnia.
Az ilyen jellegű meccsekkel kapcsolatban a legnagyobb kérdőjel számomra mindig az, hogy hogyan adják el a nagyközönségnek? Ez nem igazi meccs lesz, hanem egy bemutatómérkőzés. Szóval, mennyire kellene elhinnünk, hogy tényleg harcolni fognak?” – mondta az egykori UFC-bajnok, a zavarodottsága pedig valahol érthető, ugyanis az ökölvívással ellentétben a bemutató meccsek nem igazán gyakoriak az MMA-ban.
Általában a kiöregedett bajnokok azért térnek vissza, mert anyagi problémákkal küzdenek, de Cormier szerint ez a kijelentés egyikőjük esetében sem állja meg a helyét. A meccsel kapcsolatban azonban kijelentette, hogy Mike Tyson biztosan nem fogja kiütni Floyd Mayweathert.
„Ezeknek a srácoknak nincs szükségük pénzre. Sokszor, amikor ilyen nagyszerű bajnokok jóval a fénykoruk után visszatérnek, az csupán a pénzszerzésről szól, de itt nem ez a helyzet. Egy dolgot biztosan nem fogunk látni, mégpedig azt, hogy Mike Tyson kiüti Floyd Mayweathert. El tudod képzelni, hogy mi lenne, ha kiütné Floydot, akinek ezáltal megkérdőjeleződne a teljes pályafutása? Ez lenne a valaha volt legnézettebb videó, ami vírusosként terjedne az interneten” – mondta az egykori ketrecharcos.
Az egykori nehézsúlyú világbajnok a 2005-ös visszavonulásáig folyamatosan szerepelt a hírekben, hol a világbajnoki címei, hol a balhés ügyei miatt. Először 2020 novemberében tért vissza egy Roy Jones Jr. elleni bemutatómérkőzésen, amivel az volt a célja, hogy hajléktalanok és kábítószerfüggők számára gyűjtsön pénzt. A meccsnek nem sok értékelhető pillanata volt, végül döntetlennel zárult – vagyis
Tyson mióta befejezte profi karrierjét, még egyetlen győzelmet sem aratott.
Így felmerül a kérdés, hogy vajon, miért erőlteti ezeket a haknimeccseket.
Tysont már a Jake Paul elleni mérkőzés előtt is sokan féltették, mivel az egészségi állapota nem volt megfelelő. Gyomorfekélye miatt el is kellett halasztani az eredetileg júniusra tervezett mérkőzést, amelyen 16 perc alatt alig 18 értékelhető ütést vitt be – vagyis Tyson fénykorában mutatott pusztító formája már ekkor sem volt az igazi. A meccs után aztán az 1987 és 1990 között a vitathatatlan nehézsúlyú címet birtokló Tyson elárulta, teljesen elsötétült előtte minden, és nem is igazán emlékezett arra, mi történt. Nem véletlen, hogy a visszatérését egy korább sportorvos, dr. Brian Sutterer egyenesen szégyenletesnek nevezte.
„Ez a mérkőzés volt a legnagyobb szégyen, amit valaha láttam. A küzdősportolóknak felelősséget kell vállalniuk, mert egyre több az ilyen jellegű bemutató mérkőzés. Tyson maga is arról beszélt a meccs után, hogy szerinte ez már nem neki való... Azt hitte, csak újra harcolni fog, de a szabályokat illetően nincsenek irányelvek a korkülönbséggel kapcsolatban. Ha Tyson egy 58 éves ellenféllel küzdött volna, ahol a fizikai állapot és a reakcióidő azonos szinten lett volna, az sokkal igazságosabb lett volna” – mondta Sutterer.
Tyson nemrég elárulta, hogy nem az egészségi állapota miatt aggódott a Jake Paul elleni meccsen, hanem valami egészen mástól félt.
„Ijesztő volt újra a ringbe lépni, mert 20 éve nem vívtam profi meccset, és nem voltam felkészülve arra a szeretetre, amit a rajongók kaptam. Teljesen letaglózott” – mondta Tyson, akinek a 2020-as Roy Jones Jr. elleni mérkőzésén nem lehettek nézők a koronavírus járvány miatt. „Valójában erre a meccsre soha nem kerülhetett volna sor, mert az orvosok nem akarták, de miután felépültem, mindent beleadtam” – mondta az ESPN beszámolója szerint Tyson, aki elismerte, hogy közel 60 évesen már nehéz felkészülni egy meccsre.
Tapasztalatom szerint az olyan sportolók, mint én, egyfajta szórakoztatóművészek, akik azért tudnak teljesíteni, mert szeretik a rájuk nehezedő nyomást
Érdekesség, hogy bár Tyson közel 60 éves, hat éven belül a Mayweather elleni lesz a harmadik meccse. A múltjuk miatt egészen biztos, hogy nagy horderejű lesz a találkozó, amelynek azonban a sportértéke erősen vitatható. Éppen emiatt még biztos, hogy jövő tavaszig sok beszédtémát fog generálni, hogy Tyson és Mayweather meccse sporttörténelmi mérföldkő, vagy csupán egy újabb médiaszenzáció?