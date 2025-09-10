Hatalmas szenzációval ért fel, amikor a korábbi nehézsúlyú világbajnok, Mike Tyson tavaly novemberben, közel két évtized után visszatért a ringbe a nála több mint 30 évvel fiatalabb Jake Paul ellen. Bár az amerikai bokszlegenda egyhangú pontozással kikapott a YouTubeberből lett ökölvívótól, de az összecsapásuk nagy siker lett, ugyanis 65 millióan látták világszerte, amivel minden idők legnézettebb streaming-sporteseménye lett.

Mike Tyson legutóbb tavaly novemberben lépett ringbe Jake Paul ellen, de esélye sem volt a győzelemre

Mike Tyson újra ringbe száll: Mayweather az ellenfél

Tyson a meccs után elmondta, hogy megfelelő ajánlat és ellenfél esetén érdekelné egy újabb küzdelem, de alighanem kevesen mertek volna rá fogadni, hogy a közel 60 éves sztárt látni fogják még a kötelek között.

Múlt héten aztán bombaként robbant a hír, miszerint Mike Tyson és a korábban öt súlycsoportban is bajnoki címet szerzett Floyd Mayweather megállapodtak, hogy 2026 tavaszán összecsapnak egymással egy bemutatómeccsen.

Már az a tény önmagában szenzációval ér fel, hogy a sportág történetének valaha volt legjobbjai közül ketten mérik össze tudásukat, hát még úgy, hogy Tyson 59, Mayweather pedig 49 éves lesz, amikor ringbe lépnek egymás ellen. A Hírességek Csarnokának két tagja már most izgatott a közelgő meccs miatt.

„Amikor megkerestek azzal, hogy Floyd Mayweater ellen lépjek ringbe, azt gondoltam magamban: »szó sem lehet róla!« De Floyd igent mondott. Ez a találkozó valami olyasmi, amiről sem a világ, sem én nem gondoltuk volna, hogy megtörténhet. Azonban a boksz egy új, kiszámíthatatlan korszakába lépett, és ez a meccs annyira kiszámíthatatlan, amennyire csak lehet. Még mindig nem hiszem el, hogy Floyd tényleg ezt akarja. Káros lesz az egészségére, de meg akarja csinálni, ezért aláírta a szerződést – mondta a most több mint 100 kilós Tyson.

Mike Tyson jövőre újra ringbe lép, méghozzá Floyd Mayweather ellen

A 48 éves, 67 kg-os Mayweather profi pályafutását veretlenül fejezte be, 50 tétmeccséből 27 végződött kiütéssel. Legutóbb 2015. szeptember 15-én lépett a kötelek közé, akkor egyhangú pontozással győzött az amerikai Andre Berto ellen, azóta számos bemutatómeccsen kesztyűzött. Eddigi legnagyobb diadalának a Fülöp-szigeteki Manny Pacquiao ellen megnyert összecsapását tartja, a Las Vegas-i MGM Grandban 2015. május 2-án nyert; a találkozó 72 millió dolláros bevétellel járt együtt.