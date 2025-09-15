Mike Tyson közel 60 évesen sem lassít, az egykori nehézsúlyú világbajnok arra készül, hogy összecsapjon a veretlenül visszavonult Floyd Mayweatherrel egy bemutatómérkőzés keretében. Az amerikai bokszlegenda mindemellett rendszeresen vállal nyilvános fellépéseket is, legutóbb egy híres influenszernek okozott felejthetetlen és rendkívül fájdalmas pillanatokat.

Mike Tyson közel 60 évesen is jó formában van

Fotó: IAN MAULE / AFP

Mike Tyson brutális gyomrossal fektette ki a youtubert

James Stephen Donaldson, ismertebb nevén MrBeast a Terence Crawford-Canelo Álvarez bokszmeccs előtti műsorban bátor dologra vállalkozott, ugyanis kért egy hatalmas ütést az amerikai ökölvívótól.

Tyson nem sokat teketóriázott, bal kézzel adott egy gyomrost az influenszernek, majd hatalmas nevetésben tört ki, miközben „áldozata” összegörnyedt.

Mike Tyson just dropped MrBeast with a body shot at Canelo-Crawford 😂 pic.twitter.com/He9AKtB2Jj — Happy Punch (@HappyPunch) September 14, 2025

Tyson nyilvánvalóan visszafogta magát, de így sem mérhetett gyenge ütést MrBeastre, aki látszólag nehezen tért magához a bal horog után. Természetesen az is elképzelhető, hogy a bokszlegenda szinte hozzá sem ért a youtuberhez, aki csak színészkedett, mindenesetre az egykori világbajnok láthatóan még most is jó formában van és jelenleg is képes lenne kárt tenni bárkiben, ha nem fogná vissza magát.

Tyson tavaly novemberben, közel két évtized után tért vissza a ringbe a nála több mint 30 évvel fiatalabb Jake Paul ellen. Bár az amerikai bokszlegenda egyhangú pontozással kikapott a youtubeberből lett ökölvívótól, de az összecsapásuk nagy siker lett, ugyanis 65 millióan látták világszerte, amivel minden idők legnézettebb streaming-sporteseménye lett.

