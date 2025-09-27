Tavaly a párizsi olimpián Milák Kristóf és Kós Hubert szerzett aranyat medencés úszásban, ám a magyar pillangókirály ezt követően hiába váltott edzőt is, a körülötte lévő kérdések nem szűntek meg, hiszen idén újra szakított a versenyzéssel. Milák az áprilisi ob-n még elindult, azóta viszont újra nagy a csend, kihagyta a szingapúri vb-t is. Mint Kós Hubert a Magyar Nemzetnek adott interjúban rámutatott, Milák hiánya a váltókat is igen negatívan érinti.
Az egy dolog, hogy Milák 100 és 200 pillangón is aranyesélyes lenne, így ezeknek az esélye most már zsinórban három vb-n úszott el, amelyeken nem indult el, de a távollétét két magyar váltó is igen megsínyli.
Hiszem, hogy az idei vb-n a férfi vegyesváltó és a gyorsváltó az éremért is csatázhatott volna a legjobb felállásban. Utóbbiban már idén is csak az országos csúcstartó Kristóf hiányzott ehhez – jelentette ki Kós Hubert az interjúban.
Hozzátette: – Ami pedig a vegyes váltót illeti, most már a mellúszásom van azon a szinten, hogy nem kerülnénk olyan nagy hátrányba miatta. Ha a hát és a mell után Milák következne, ő pillangón le tudná dolgozni az esetlegesen összeadódó hátrányt, ami után gyorson Németh Nándor hajrájában mindig bízhatunk.
A 4×100 méteres férfi gyorsváltó Milák nélkül is döntőbe jutott az idei szingapúri vb-n a Németh Nándor, Kós Hubert, Mészáros Dániel, Jászó Ádám összetételben. A döntőben már Kós sem úszott, mert Milák nélkül nem volt valós éremesély, így végül a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Mészáros Dániel, Jászó Ádám négyes hatodik lett a vb-n. Az időket elnézve, ha Kóssal, Milákkal, Némethtel és a legerősebb negyedik emberrel összeállna a magyar váltó, annak tényleg lehetne keresnivalója a dobogó környékén.
A vegyes váltó pedig nem is indult el, mivel nagyjából Gyurta Dániel visszavonulása óta nincs nemzetközi szinten versenyképes férfi mellúszónk, nem véletlen, hogy az elmúlt évek országos bajnokságain az a Horváth Dávid a mérce, aki már évek óta edzősködik, nem pedig az úszókarrierjére fókuszál.
Igen ám, csakhogy Kós Hubert úgy véli, mostanra Amerikában, Bob Bowman irányítása alatt fejlődött annyit a mellúszása, hogy a váltó kedvéért bevállalná a gyenge láncszemnek számító számot, így viszont ő pillangózni nem tudna, amin a világ élmezőnyébe tartozik, emiatt is nagy szükség lenne Milákra.
– Régebben vegyesúszásban mindig a mell volt a leggyengébb számom, amiben valóban nem tartozom az elithez, mint háton vagy pillangón, de sokat fejlődtem benne az utóbbi időben – magyarázta Kós. – Ezért a váltóért örömmel vállalnám a mellúszást, mert ez nagy lehetőség lenne, hogy maradandót alkossunk együtt.
Kós Hubert végezetül félreérthetetlen és határozott üzenetet küldött Miláknak:
– Jövőre az Eb-n mindkét váltóban az aranyért küzdhetnénk. De ehhez nem vagyok elég egyedül, és hárman sem vagyunk elegek hozzá.
Kós a Magyar Nemzetnek sok más érdekes témáról is mesélt, többek között:
A teljes interjú ide kattintva olvasható el.