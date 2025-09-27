Tavaly a párizsi olimpián Milák Kristóf és Kós Hubert szerzett aranyat medencés úszásban, ám a magyar pillangókirály ezt követően hiába váltott edzőt is, a körülötte lévő kérdések nem szűntek meg, hiszen idén újra szakított a versenyzéssel. Milák az áprilisi ob-n még elindult, azóta viszont újra nagy a csend, kihagyta a szingapúri vb-t is. Mint Kós Hubert a Magyar Nemzetnek adott interjúban rámutatott, Milák hiánya a váltókat is igen negatívan érinti.

Kós Hubert üzent Milák Kristófnak, vele együtt két magyar váltó is éremesélyes lehetne. Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Az egy dolog, hogy Milák 100 és 200 pillangón is aranyesélyes lenne, így ezeknek az esélye most már zsinórban három vb-n úszott el, amelyeken nem indult el, de a távollétét két magyar váltó is igen megsínyli.

Hiszem, hogy az idei vb-n a férfi vegyesváltó és a gyorsváltó az éremért is csatázhatott volna a legjobb felállásban. Utóbbiban már idén is csak az országos csúcstartó Kristóf hiányzott ehhez – jelentette ki Kós Hubert az interjúban.

Hozzátette: – Ami pedig a vegyes váltót illeti, most már a mellúszásom van azon a szinten, hogy nem kerülnénk olyan nagy hátrányba miatta. Ha a hát és a mell után Milák következne, ő pillangón le tudná dolgozni az esetlegesen összeadódó hátrányt, ami után gyorson Németh Nándor hajrájában mindig bízhatunk.

Reális Kós Hubert véleménye? Milák Kristóf döntése ilyen sokat számít?

A 4×100 méteres férfi gyorsváltó Milák nélkül is döntőbe jutott az idei szingapúri vb-n a Németh Nándor, Kós Hubert, Mészáros Dániel, Jászó Ádám összetételben. A döntőben már Kós sem úszott, mert Milák nélkül nem volt valós éremesély, így végül a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Mészáros Dániel, Jászó Ádám négyes hatodik lett a vb-n. Az időket elnézve, ha Kóssal, Milákkal, Némethtel és a legerősebb negyedik emberrel összeállna a magyar váltó, annak tényleg lehetne keresnivalója a dobogó környékén.

A vegyes váltó pedig nem is indult el, mivel nagyjából Gyurta Dániel visszavonulása óta nincs nemzetközi szinten versenyképes férfi mellúszónk, nem véletlen, hogy az elmúlt évek országos bajnokságain az a Horváth Dávid a mérce, aki már évek óta edzősködik, nem pedig az úszókarrierjére fókuszál.

Igen ám, csakhogy Kós Hubert úgy véli, mostanra Amerikában, Bob Bowman irányítása alatt fejlődött annyit a mellúszása, hogy a váltó kedvéért bevállalná a gyenge láncszemnek számító számot, így viszont ő pillangózni nem tudna, amin a világ élmezőnyébe tartozik, emiatt is nagy szükség lenne Milákra.