Nem jött össze az újabb magyar csoda. Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás első elődöntőjében az ötödik lett kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon, így nem jutott a fináléba. A versenyt döbbenetes botrány övezte.

Mint ismert, Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás előfutamában új országos csúcsot teljesítve jutott tovább az atlétikai vb-n.

Molnár Attila a vb-elődöntőben is fantasztikusan futott
Molnár Attila a vb-elődöntőben is fantasztikusan futott
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Molnár Attila vb-csodája

Az FTC sprintere a szabadtéri szezont csak július közepén tudta elkezdeni sérülés miatt, viszont a hosszabb kihagyás után gyorsan formába lendült és augusztus 12-én a Gyulai Memorialon javította 44.74 másodpercre az országos csúcsot. Azaz jó teljesítményre lehetett számítani tőle és ő ennek megfelelően teljesített.

A fedettpályás Európa-bajnok magyar atléta a vasárnapi előfutamban remekül hajrázott, gyakorlatilag a mezőny második feléből egy jó nagy sprintet indítva végül az amerikai Vernon Norwooddal együtt a második helyen ért célba 44.55-ös idővel, ami új országos rekord, majd két tizeddel jobb, mint az előző legjobb idő volt.

A 400 méter elődöntőjében Molnár Attila a közép-európai idő szerint kedden 14.35-kor kezdődő első futamban, a négyes pályán futott. 

Az első két sikertelen rajt és műszaki hiba után harmadik indításra már elindult a mezőny, a szervezők nem voltak a helyzet magaslatán, ritkán látható ekkora baki világbajnokságokon. A magyar futó jól tartotta magát az első 200 méteren, kiválóan futott, a végére azonban picit elfogyott az ereje és végül 44.94-es idővel az ötödik lett a futamában és így nem jutott a döntőbe. 

 

