Molnár Attila 400 méteres síkfutás országos csúcstartója, fedett pályás Európa-bajnok és a világbajnoki elődöntős atléta az M1 aktuális csatornának jelentette be döntését, amely - ahogyan fogalmazott - hatalmas szakmai előrelépést jelent karrierjében.

Molnár Attila (b.) a világ legjobb edzőjével még előrébb léphet a karrierjében

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Ez egy olyan lehetőség, ami csak kevesek számára adatik meg” – fogalmazott a 23 éves sportoló, aki megjegyezte, nem azért döntött a váltás mellett, mert ne felfelé ment volna eddig a karrierje, hanem, mert ha ezt a „görbét még tovább szeretné emelni”, akkor arra így van a legjobb esély.

Molnár Attila az olimpiáig nem pihen

Az FTC sportolója – aki továbbra is a zöld-fehér klub színeiben versenyez – elmondta, az „itthoni élete nagy részéről lemond”, és ha lehet, még jobban a sportra fókuszál majd. Hozzátette, a szakmai terv már a jövő év utolsó napjáig „kinyomtatva” készen áll.

Molnár Attila elárulta, alapvetően a Los Angeles-i olimpiáig tervezik a közös munkát, amelynek az elején az összecsiszolódáson lesz a hangsúlyt, és csak ezt követően tűzhetnek majd ki együtt konkrét célokat.

A svájci Laurent Meuwlyt 2023-ban a Nemzetközi Atlétikai Szövetség a világ legjobb edzőjének választotta, csoportjában mások mellett ott van olimpiai és világbajnok Femke Bol is.