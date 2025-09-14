Muszukajev Iszmail 2022-ben Európa-bajnoki, 2023-ban pedig világbajnoki címet szerzett a magyar szabadfogású birkózás számára, az idei zágrábi vb-n viszont már fentebbi súlycsoportban indult el. Szombaton az első két mérkőzését így is megnyerte, a negyeddöntőben viszont az első helyen kiemelt japán Aojagi Josinoszuke ellen nem tudott nyerni, így vasárnap a vigaszágon folytatja az esetleges bronzéremért. A negyeddöntő során Muszukajev többször is ujjtörést sérelmezett, de a bírók nem figyelmeztették Aojagit, majd a magyar birkózó szerint történt újabb megtorlatlan szabálytalanság után az orosz származású sportoló feldühödve többször is meg akarta ütni ellenfelét. Végül a megintett Muszukajev Iszmail technikai tussal kapott ki, de a kedélyek az öltözőfolyosón sem csillapodtak.

Muszukajev Iszmail negyeddöntője eseménydúsan alakult a birkózó-vb-n

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Muszukajev Iszmail reagált a birkózó-vb-n történtekre

A magyar szövetség honlapja szerint Aojagi Josinoszuke előbb megpróbálta megtéveszteni a bírót azzal, hogy nem tudja befogni a lenti fogást, közben pedig nem kímélte Muszukajev legérzékenyebb pontját, az intim testrészét – Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány is ezzel magyarázta az orosz származású birkózó tettét. A magyar birkózó a közösségi oldalán elárulta, már megbánta azt, hogy nem a birkózószőnyegre való mozdulattal reagált.

„Ami szombaton, a japán ellen a szőnyegen történt, arra nem vagyok büszke, és senkit sem buzdítok ilyesmire. Ti mindannyian biztosan tudjátok, hogy békeszerető ember vagyok, és

komoly ok nélkül sosem viselkednék így. Az ő tetteivel megsértett engem, és ezzel a becsületemet is, ami ilyen következményekhez vezetett, hiszen bármely magára valamit is adó férfit sértene ez.

Nem tudom, náluk hogyan viszonyulnak ehhez, de a Kaukázusban ez elfogadhatatlan. Békét és jóságot mindenkinek!” – írta Muszukajev az Instagram-oldalán.

Muszukajev tavaly a párizsi olimpián is hasonlóan járt, akkor szintén megmarkolta a péniszét egy ellenfele. A magyar birkózó vasárnap a kirgiz Ernazar Akmatalijev ellen folytatja a vb-t, a bronzéremhez két siker szükséges a vigaszágon.