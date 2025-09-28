A legfrissebb beszámolók alapján a verekedés Hollandiában, Den Boschban történt egy kebabosnál. A kiszivárgott videó Snapchat-felvételként terjed, amelyen több ember is látható, amint megpróbálják szétválasztani a feleket, Michael van Gerwen – ahogy dartsos körökben hívák, MVG – tisztán kivehető a felvételen

A régi, kiegyensúlyozott MVG biztosan helytelenítené a mostani balhét. A háromszoros világbajnok darts játékos nehéz időszakot él

MVG állítása szerint nem ő kezdte a konfliktust: azt mondta, az étterem konyhája felől támadt rá egy férfi verbális vita közben. Szerinte sokan túldramatizálják, holott szerinte a jelenlévők gyorsan közbeléptek, és a feszült helyzet „rendeződött”. A darts háromszoros világbajnokt azt állítja: az esetet utána megbeszélték, rendezték az ügyet.

Egy svéd lap beszámolója arra utal, hogy az esetben öt személy vett részt, köztük két biztonsági őr, és az étterem egyéb vendégei is menekültek a dulakodás elől.

A válás megviselte MVG-t

Az elmúlt hónapok valóban nehezek voltak Van Gerwen számára: bejelentette, hogy elválik a feleségétől, Daphne-tól. A párnak két közös gyereke van: egy kislány, Zoë (2017-ben született) és egy kisfiú, Mike (2020). A válás érthetően jelentős lelki terhet róh rá, ami nemcsak magánéletében, a sportteljesítményében is visszaköszönhet.

Mire számíthatunk Van Gerwentől a darts világbajnokságon?

Van Gerwen ugyan a darts világranglistán az előkelő harmadik helyen áll, a Players Championship rangsorában csupán a 103, így össze kell szednie magát, ha be akar kerülni a 64-es döntőbe. Ugyanakkor a visszatérés jól sikerült szeptemberben: a World Series döntőjében 11–7-re legyőzte Luke Littlert.

Nehéz lenne megjósolni, hogy a történtek ismeretében MVG melyik arcát látjuk majd az év végi PDC világbajnokságon.