Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Boris van der Vorst úgy döntött, nem vezeti tovább a World Boxingot (WB). A holland szakember távozik a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség elnöki posztjáról, mivel nem jelölteti magát a posztra a novemberi tisztújító küldöttgyűlés előtt.

A holland sportvezető a WB tagszövetségeinek írt csütörtöki körlevélben úgy fogalmazott: rendkívül inspiráló, de egyben könyörtelen is volt az elnökként eltöltött időszaka, ugyanis az elmúlt években rengeteget kellett utaznia, hiszen az alapoktól kellett felépítenie az új Nemzetközi Ökölvívó Szövetséget. A World Boxing immár egy szilárdan megalapozott és elismert szövetség. Itt az ideje, hogy új vezetés vegye át az irányítást a jövő évi dakari ifjúsági olimpia és a 2028-as Los Angeles-i olimpia felé vezető úton fűzte hozzá.

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség vezetője, Boris van der Vorst
A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség vezetője, Boris van der Vorst
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség versenyzői lehetnek ott majd az olimpián

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, a sportág az ötkarikás játékok műsorán maradhatott. A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére. A magyar szövetség már februárban csatlakozott a WB-hez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!