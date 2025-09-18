A holland sportvezető a WB tagszövetségeinek írt csütörtöki körlevélben úgy fogalmazott: rendkívül inspiráló, de egyben könyörtelen is volt az elnökként eltöltött időszaka, ugyanis az elmúlt években rengeteget kellett utaznia, hiszen az alapoktól kellett felépítenie az új Nemzetközi Ökölvívó Szövetséget. „A World Boxing immár egy szilárdan megalapozott és elismert szövetség. Itt az ideje, hogy új vezetés vegye át az irányítást a jövő évi dakari ifjúsági olimpia és a 2028-as Los Angeles-i olimpia felé vezető úton” – fűzte hozzá.

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség vezetője, Boris van der Vorst

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség versenyzői lehetnek ott majd az olimpián

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, a sportág az ötkarikás játékok műsorán maradhatott. A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére. A magyar szövetség már februárban csatlakozott a WB-hez.