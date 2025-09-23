Live
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Nikola (Niki) Pilic, a németek legendás Davis Kupa-kapitánya. Edzőként olyan nagy bajnokokat indított el fényes karrier felé, mint Michael Stich és Novak Djokovics.

A jugoszláv-horvát sportember 1978-ban vonult vissza egy sikeres játékoskarrier után. Párosban megnyerte az 1970-es amerikai nyílt teniszbajnokságot, egyesben pedig döntőt játszott az 1973-as Roland Garroson. Németországi akadémiáján edződött az 1991-es wimbledoni bajnok Michael Stich vagy a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics is. 

Niki Pilic indította el a Grand Slam-rekordok felé vezető úton Novak Djokovicsot
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Novak Djokovics edzője is volt

A szerb sztár utóbb "teniszapjának" nevezte Pilicet, megjegyezve, hogy önzetlen mentora volt, aki megosztotta vele a teniszben és az életben szerzett tudását és tapasztalatait.

Pilic az egyetlen, aki három különböző nemzeti csapatot is Davis Kupa-győzelemre vezetett: Németországgal 1988-ban, 1989-ben és 1993-ban, Horvátországgal 2005-ben, Szerbiával pedig - tanácsadói minőségben - 2010-ben diadalmaskodott.

 

 

