A jugoszláv-horvát sportember 1978-ban vonult vissza egy sikeres játékoskarrier után. Párosban megnyerte az 1970-es amerikai nyílt teniszbajnokságot, egyesben pedig döntőt játszott az 1973-as Roland Garroson. Németországi akadémiáján edződött az 1991-es wimbledoni bajnok Michael Stich vagy a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics is.

Niki Pilic indította el a Grand Slam-rekordok felé vezető úton Novak Djokovicsot

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Novak Djokovics edzője is volt

A szerb sztár utóbb "teniszapjának" nevezte Pilicet, megjegyezve, hogy önzetlen mentora volt, aki megosztotta vele a teniszben és az életben szerzett tudását és tapasztalatait.

Pilic az egyetlen, aki három különböző nemzeti csapatot is Davis Kupa-győzelemre vezetett: Németországgal 1988-ban, 1989-ben és 1993-ban, Horvátországgal 2005-ben, Szerbiával pedig - tanácsadói minőségben - 2010-ben diadalmaskodott.