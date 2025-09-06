Carlos Alcaraz három szettben 6:4, 7:6, 6:2-re legyőzte Novak Djokovicsot az év utolsó Grand Slam-tornája, a US Open elődöntőjében. A 38 korábbi világelső és 24 győzelmével az egyéni GS-győzelmek csúcstartója az első két szettben még tudta tartani a tempót a 22 éves spanyollal, a harmadik játszámára azonban látványos lett a kettejük közötti fizikai különbség.

Novak Djokovics (b.) és Carlos Alcaraz a US Open elődöntőjében

Novak Djokovics öregembernek tűnt

És ezt még a szerb klasszis is elismerte, aki ezúttal önmagával szemben is kíméletlen volt a meccs utáni nyilatkozatában.

„ Sajnos a második szett után elfogyott az energiám – idézi Djokovicsot a Magyar Nemzet. – Azt hiszem, az első két szettben jól helytálltam. Utána azonban visszaestem, míg Carlos tartotta a szintjét. Hasonló érzésem vannak a Jannik Sinner ellen meccseken. Ma már nehéz kihívnom őket a Grand Slam-tornák végjátékában. De nem adom fel, és folytatom a küzdelmet.”

Alcaraz Federerre hallgatott

A svájci teniszlegendánál jobb tanácsadó aligha van a sportágban, a fiatal spanyol pedig láthatóan hallgat is az okos szóra. Mint elárulta, Federer azt tanácsolta neki, hogy ne a következő 15-20 évre tervezzen előre, hanem csak a következő öt évre, majd az újabb öt évre és így tovább.

Alcaraz ellenfele a döntőben az olasz világelső Jannik Sinner lesz, aki négy játszmában 6:1, 3:6, 6:3, 6:4-re győzött a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen.

A világ jelenlegi két legjobb játékosa Párizs és London után sorrendben a harmadik GS-döntőben találkozik az idén. A francia fővárosban egy ötszettes, azonnal klasszikussá váló háború végén Alcaraz, míg Londonban négy játszmában, tuladjonképpen elég simán az olasz nyert.

