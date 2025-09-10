A Magyar Ökölvívók Szövetsége a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a magyar színekben harcoló Akilov Pylyp bejutott az elődöntőbe, így már biztosan érmes lesz a világbajnokságon. A liverpooli World Boxing ökölvívó világbajnokság férfi 80 kilogrammos negyeddöntőjében Akilov Pylyp többségi, 4:1-es pontozásos győzelmet aratott a hazai környezetben versenyző, angol Oladimeji Shittu ellen, ezzel szerzett arra jogot, hogy a döntőbe kerülésért verekedhessen.

Az amatőr ökölvívó világbajnokságon remekel Akilov

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

Az ökölvívó világbajnokságon lesz magyar érem

Akilov győzelme egyúttal azt is jelenti, hogy Káté Gyula 2009-es vb-bronzérme után ismét éremmel térhet haza magyar férfi ökölvívó a világbajnokságról. Akilov legközelebb majd szombaton, magyar idő szerint 16 óra után a 21 éves francia Yojerlin César ellen bokszol a vb-döntőért.