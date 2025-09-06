Az Origón is beszámoltunk arról csütörtökön, hogy öt francia női ökölvívó kénytelen volt kihagyni a csütörtökön Liverpoolban kezdődő világbajnokságot, miután nem tudták határidőre bemutatni a kötelező nemi szűrővizsgálat eredményeit. A döntés újabb vihart kavart a sportágban, ahol a 2024-es párizsi olimpia óta egyre élesebb vita zajlik a bokszolók nemi hovatartozásának ellenőrzéséről. A helyzet azért alakult így, mert a francia jog tiltja az ilyen típusú genetikai tesztek sportcélú alkalmazását, így hazai laborban nem is lehetett elvégezni a vizsgálatokat. A szövetség ezért külföldre, Angliába küldte a mintákat, de az eredmények késve érkeztek meg, és nem álltak rendelkezésre a nevezés határidejére. Nos, most valami egészen hasonló történt, egy nigériai bokszoló lett a legújabb áldozat, akit kizártak a liverpooli ökölvívó világbajnokságról, mert nem tartotta be a nemi teszt határidejét.

Népes csapattal érkezett a magyar csapat az ökölvívó világbajnokságra

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

Az amatőr ökölvívó világbajnokságon sok a gond a tesztekkel

Blessing Oraekwe a csütörtökön kezdődött tornán a 75 kg-os kategóriában indult volna, de ő lett az öt országból származó 12 bokszoló egyike, akiket kizártak a versenyből. „Nagyon szomorú vagyok” – mondta Oraekwe a BBC Sportnak. „Szívszorító volt számomra, mert az volt a tervem, hogy idejövök, uralom a ringet, és aranyérmet nyerek az országomnak. Tudom, milyen keményen dolgoztam ezért. És tudom, milyen nehéz volt az országomnak és a Nigériai Boksz Szövetségnek, akik pénzt gyűjtöttek nekem és a többi bokszolónak, hogy itt lehessünk.”