Roy Jones Jr. birtokolja az 1988-as olimpiai aranyérmet – köszönhetően annak a dél-koreai harcosnak, aki legyőzte őt a vitatott bokszmeccsen. Érdekes, hogy 2023-ban történt mindaz, amiről csak most tájékoztatták a nagyérdeműt, ugyanis Park Si-hun két évvel ezelőtt elutazott Jones floridai farmjára, és átadta a legendának az érmét. A hírt szerdán hozták nyilvánosságra egy Jones YouTube-oldalán közzétett videóban.

Jones 2023. május 30-án elment az edzőtermébe, és azt hitte, hogy egy kamerás interjúra megy. Ehelyett Parkot és mindkét harcos családját találta a ringben. „Nálam volt az aranyérem, de vissza akartam adni neked. A tiéd” – mondta Park a fia közvetítésével, aki angolul tolmácsolta édesapja szavait. Park 1988-ban 3-2-es megosztott pontozással nyerte az aranycsatát Szöulban, Dél-Koreában. Park azt mondta, hogy a kapott kritikák és a depresszió miatt, amit ezután érzett, néha még az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatai is voltak.

Az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága 1996-ban vizsgálatot kért, miután a keletnémet Stasi titkosrendőrséghez tartozó dokumentumok olyan jelentéseket tártak fel, amelyek szerint bírókat fizettek le azért, hogy dél-koreai bokszolót hozzák ki győztesnek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1997-ben arra a következtetésre jutott, hogy nem talált bizonyítékot a Park mellett pontozó bírók elleni vesztegetési vádak alátámasztására. Annak ellenére, hogy nem nyert aranyérmet, Roy Jones Jr. megkapta a Val Barker-trófeát a játékok legjobb bokszolójaként. Park az olimpia után visszavonult az ökölvívástól, de később edző lett.