A 31 éves, kétszeres olimpiai bajnokot az észak-pakisztáni Karakoram-hegységben, a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres magasságban érte baleset, amikor lezuhanó sziklák eltalálták. Mászótársa akkor vészjelzést adott le, majd lejutott az alaptáborba. Közvetlenül a klasszis biatlonos felkutatás után ajánlották a rossz látási viszonyok - a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni - és a kedvezőtlen időjárás is.

A kétszeres olimpiai bajnok Laura Dahlmeier emlékére a bajorországi partenkircheni gyógyfürdő kertjében állítottak keresztet

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Örökre a hegyekben marad az olimpiai bajnok holtteste

Menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint Laura Dahlmeier úgy rendelkezett, hogy halála esetén ha a kutatócsapat életveszélynek lenne kitéve, akkor ne keressék meg a holttestét. A Bild úgy tudja, német hegymászók elkezdtek szervezni egy expedíciót, ám ettől végül elálltak és törölték a küldetést.

Dahlmeier két téli olimpián képviselte Németországot, a 2018-as játékokon két arany- és egy bronzérmet nyert. Pályafutása során összesen 15 érmet nyert, köztük hét világbajnoki aranyat, majd 2019-ben, mindössze 25 évesen visszavonult.