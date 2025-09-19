Pekingben megkezdődött a 2026-os téli olimpia kvalifikációs versenye, ahol ismét jégre léphettek az orosz sportolók, ahol hosszú kényszerszünet után először indulhattak nemzetközi viadalon az orosz műkorcsolyázók. Az orosz korcsolyázók a 2022-es pekingi olimpia óta eltiltás alatt álltak a nemzetközi szövetség (ISU) döntése nyomán, ám most 3 és fél év után visszakapták a lehetőséget, hogy semleges státuszban ismét versenyezzenek.

Visszatérhetnek a világversenyekre az orosz műkorcsolyázók

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

A női mezőnyben az orosz Adelia Petroszjan mutatkozott be elsőként.

Oroszok csak semleges színekben indulhatnak

A fiatal tehetség az első bemelegítő csoportban lépett jégre, és programjára a bíróktól 68,72 pontot kapott. Ez az eredmény elég is volt számára, hogy az élre álljon a kvalifikációs küzdelemben, majd meg is nyerte azt.

Petrosyan a 2022-es junior világbajnokság bronzérmese, többszörös orosz bajnok, akit hazájában a női műkorcsolyázás egyik legnagyobb ígéretének tartanak. És nem mellékesen a vb-mezőnyben ő az egyetlen, aki tud négyfordulatost ugrani.

Az orosz férfiak közül Pjotr Gumennik képviseli hazáját, szintén semleges státuszban. A 22 éves versenyző a 2020-as junior világbajnokság ezüstérmese, és stabil teljesítményével évek óta az orosz válogatott meghatározó tagja.

A döntés háttere

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség elnöke, Kim Csae-Jol a döntés indoklásában hangsúlyozta: az ISU nem kíván diszkriminálni útlevelek alapján, ezért engedélyezték, hogy az orosz sportolók semleges zászló alatt elindulhassanak a 2026-os olimpia kvalifikációs sorozatában. Az orosz himnusz és zászló használata azonban továbbra sem engedélyezett.

A visszatérés komoly visszhangot keltett: több nyugati ország sportvezetői tiltakoztak az orosz versenyzők részvétele ellen, de a nemzetközi szövetség döntése értelmében végül mégis jégre léphettek.

A kvalifikációs versenyt szeptember 18–21. között rendezik Pekingben. A mostani viadal kulcsfontosságú az orosz sportolók számára, hiszen ezzel térhetnek vissza a nemzetközi vérkeringésbe, és bizonyíthatják, hogy továbbra is a világ élvonalába tartoznak.