A világbajnoki címet végül a legnagyobb esélyeshez került, hiszen a szlovén klasszis, Tadej Pogacar nyerte az országúti világbajnoki címet, így zsinórban másodszor diadalmaskodott. A pálya nagyon sok profin kifogott, agyon sokan, köztük Valter Attila is feladta a versenyt.

Tadej Pogacar nyerte az országúti világbajnokságot

Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

Folyamatosan fogytak a versenyzők az országúti világbajnokságon

Látványosan szenvedett az időfutam-világbajnok, belga Remco Evenepoel is, aki még wc-re is kiszaladt verseny közben és sokszor kerékpárt is cserélt, ennek ellenére végigment a távon. Sokan megijedtek, amikor Evenepoel egy mobil-wc-ből került elő, de később kiderült, a szervezők kérték a versenyzőket, hogy lehetőleg ne az út mentén végezzék a dolgukat, azért sem, mert nagyon sokan álltak az utak mellett.

🚴🌈 | Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zijn soms net mensen.. 😉

Het tweetal stopte, apart van elkaar, even voor een sanitaire stop. 🚽 #Kigali2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/7sYwLEgQDd — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 28, 2025

Evenepoel előtt egyébként Tadej Pogacar is ellátogatott a mobilvécébe, a két sztár tehát szabálykövető volt.

Ami a versenyt illeti, Ruanda fővárosa, Kigali környékén körözött a mezőny, ahogy korábban megírtuk, brutálisan nehéz pálya várta a mezőnyre. Tadej Pogacar nagyjából 100 kilométerrel a vége előtt klubtársával, a mexikói Del Toróval lépett meg, majd 60 kilométernél is többet szólóban teljesített a célig. A második helyen Remco Evenepoel, a harmadikon az ír Ben Healy végzett.

A 267,5 kilométeres hossz és az 5475 méter leküzdendő szintemelkedés is kifejezetten nehéz viadalt ígért. Utóbbi adat a XXI. századi világbajnoki mezőnyversenyeken kiemelkedően a legmagasabb szám, ötezer méternél többet is csupán egyszer, 2018-ban Innsbruckban kellett teljesíteniük a bringásoknak (5020 méter). Az elmúlt napok különböző korosztályos mezőnyversenyeiről már ismert, macskaköves emelkedőt is tartalmazó körpályát összesen 15-ször teljesítette a mezőny Kigaliban, a kilencedik után beiktatva a nagy kört, amely során további egy hegyre, az 1771 méter magas Mount Kigalira tekertek fel a kerékpárosok, majd egy rövid, de nagyon meredek fal is következett, mielőtt visszatértek a körpályára - írja az MTI.

Hatalmas iramban kezdődött a verseny, még 25 kilométer sem telt el, mikor leszakadt a kétszeres világbajnok francia Julian Alaphilippe. Valter Attila kiválóan helyezkedett a mezőnyben, ahol igazából a rengeteg szurkolót felvonultató Mount Kigalin indult meg a lemorzsolódás. A címvédő Tadej Pogacar 105 kilométerrel a cél előtt, még felfelé is növelte tempót, a vele tartani igyekvők mind leszakadtak, a némi késéssel utána induló Isaac Del Toróval - aki a csapattársa az UAE-nél - viszont együtt tudtak dolgozni. A Tour de France-on címvédő szlovén és a Giro d'Italián második mexikói közel egy perc előnyt dolgozott ki az üldözőcsoport előtt, a Visma-Lease a Bike magyar bringása pedig egy következő bolyban tekert. Az olimpiai bajnok, egy hete az időfutamban nagy fölénnyel aranyérmes belga Remco Evenepoel kerékpárcsere miatt leszakadt az első üldözősorból, ám nagy erőfeszítések árán visszazárkózott, miközben elöl Del Toro nem bírta Pogacar tempóját: a címvédő az utolsó 66 kilométerre egyedül maradt.