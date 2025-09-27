A 2025-ös országúti kerékpáros világbajnokság mérföldkőnek számít a sportág történetében, ugyanis először rendezik Afrikában. Az országúti világbajnokság szeptember 21-én kezdődött, így már vannak tapasztalatok, miközben szombaton a női (Vas Blanka), vasárnap a férfi (Valter Attila) elit versenyt rendezik majd. Ruanda fővárosában, Kigaliban már túl vagyunk az időfutamokon és a fiatalok versenyein és látható, hogy „az ezer domb földjeként” ismert lenyűgöző hegyvidék kikezdi a sportolókat, az országúti világbajokság mezőnyét. A nőkre a 164,4 kilométeres városi körpályáján összesen 3350 méter szintemelkedés vár, a férfiaknál ez 267,5 kilométer és 5475 méter. Mindkét pályán folyamatos emelkedők, macskaköves kaptatók és 1493 és 1771 méter közötti tengerszint feletti magasság nehezíti a versenyzők dolgát.

Először ment Afrikába az országúti világbajnokság mezőnye

Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

Országúti világbajnokság: verseny a túlélésért

Minden jel arra mutat, hogy a pályák a legjobb hegyimenőknek kedveznek. A női és férfi mezőnyben is valószínű, hogy folyamatosan csökken majd a főmezőny létszáma. A férfiak a Cote de Rebero 1,5 km hosszú emelkedőjét, ami átlagosan 10,1%-os meredekséggel rendelkezik, 12 alkalommal másszák majd meg, de van egy macskaköves rész, ami 6,3%-os meredekségű.

A pálya felépítése miatt sokak szerint ez a világbajnokság a „kivéreztetésről” szól majd, azaz nem a klasszikus sprinterek vagy egynapos menők versenye lesz ez. A versenyt a tengerszint felett 1500–1800 méteren rendezik, így fontos az akklimatizáció is.

A férfi időfutamot az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel nyerte, pénteken pedig az utánpótlás korosztályok versenyeit rendezték. Révész Ádám a 40. helyen ért célba, az U23-as Feldhoffer Bálint pedig nem ért célba.

Hihetetlen körülmények várnak majd a versenyzőkre

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A Kigaliban kijelölt körpályán a juniorokra nyolc, az U23-asokra 11 kör várt, előbbi 2435 méter, utóbbi 3350 méter szintemelkedést tartalmazott. „Az elején volt pár nagyobb bukás, ezeket jól kit tudtam kerülni és a mezőny közepén helyezkedtem. Három körrel a vége előtt a macskaköves emelkedőn előttem kaptak defektet, ezért ki kellett csatolnom és meg kellett állnom, ezután pedig már nem értem vissza” – mondta el Révész.