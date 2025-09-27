Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruandában, Kigaliban, azaz Afrikában rendezik az országúti kerékpárosok világbajnokságát, amit már most sokan minden idők legnehezebb világbajnokságának tartanak. Az országúti világbajnokság először került Afrikába.

A 2025-ös országúti kerékpáros világbajnokság mérföldkőnek számít a sportág történetében, ugyanis először rendezik Afrikában. Az országúti világbajnokság szeptember 21-én kezdődött, így már vannak tapasztalatok, miközben szombaton a női (Vas Blanka), vasárnap a férfi (Valter Attila) elit versenyt rendezik majd. Ruanda fővárosában, Kigaliban már túl vagyunk az időfutamokon és a fiatalok versenyein és látható, hogy „az ezer domb földjeként” ismert lenyűgöző hegyvidék kikezdi a sportolókat, az országúti világbajokság mezőnyét. A nőkre a 164,4 kilométeres városi körpályáján összesen 3350 méter szintemelkedés vár, a férfiaknál ez 267,5 kilométer és 5475 méter. Mindkét pályán folyamatos emelkedők, macskaköves kaptatók és 1493 és 1771 méter közötti tengerszint feletti magasság nehezíti a versenyzők dolgát.

Először ment Afrikába az országúti világbajnokság mezőnye
Először ment Afrikába az országúti világbajnokság mezőnye
Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

Országúti világbajnokság: verseny a túlélésért

Minden jel arra mutat, hogy a pályák a legjobb hegyimenőknek kedveznek. A női és férfi mezőnyben is valószínű, hogy folyamatosan csökken majd a főmezőny létszáma. A férfiak a Cote de Rebero 1,5 km hosszú emelkedőjét, ami átlagosan 10,1%-os meredekséggel rendelkezik, 12 alkalommal másszák majd meg, de van egy macskaköves rész, ami 6,3%-os meredekségű.

A pálya felépítése miatt sokak szerint ez a világbajnokság a „kivéreztetésről” szól majd, azaz nem a klasszikus sprinterek vagy egynapos menők versenye lesz ez. A versenyt a tengerszint felett 1500–1800 méteren rendezik, így fontos az akklimatizáció is.

A férfi időfutamot az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel nyerte, pénteken pedig az utánpótlás korosztályok versenyeit rendezték. Révész Ádám a 40. helyen ért célba, az U23-as Feldhoffer Bálint pedig nem ért célba.

South African rider Byron Munton competes in the men's Elite Individual Time Trial cycling event during the UCI 2025 Road World Championships, in Kigali, on September 21, 2025. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Hihetetlen körülmények várnak majd a versenyzőkre
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A Kigaliban kijelölt körpályán a juniorokra nyolc, az U23-asokra 11 kör várt, előbbi 2435 méter, utóbbi 3350 méter szintemelkedést tartalmazott. „Az elején volt pár nagyobb bukás, ezeket jól kit tudtam kerülni és a mezőny közepén helyezkedtem. Három körrel a vége előtt a macskaköves emelkedőn előttem kaptak defektet, ezért ki kellett csatolnom és meg kellett állnom, ezután pedig már nem értem vissza” – mondta el Révész.

A májusi Tour de Hongrie-n hetedik, ezzel legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer sokáig jól helyezkedett, ám 67 kilométerrel a cél előtt a mezőnyt vezető belgák nagy tempója miatt leszakadt. A görcsökkel küzdő Feldhoffer a nyolcadik kör végén már nyolc és fél perc feletti hátrányban tekert a vb eredményközlő oldala alapján, a következő kör végére pedig már negyedóra volt a hátránya, végül nem fejezte be a versenyt.

Az időfutam után úgy kellett összekaparni a versenyzőket:

„Az elején minden úgy ment, ahogy terveztem, az érzések egész jók voltak. A harmadik-negyedik körben elkezdett fájni a fejem, elkezdtem kicsit szédülni" – értékelt Feldhoffer, akinek ezt követően hirtelen leromlott az állapota, szenvedett a nagy tempótól, a ritmusváltások pedig kifejezetten rosszul estek neki. Mint mondta, megfordult a fejében, hogy feladja, miután volt, hogy a combhajlító izma úgy begörcsölt egy emelkedőn, hogy két percre meg kellett állnia. Bár így is folytatta, de végül kiintették a versenyből.
Szombaton a felnőtt nők között a korábbi U23-as világbajnok Vas Blanka, vasárnap a férfiaknál a hozzá hasonlóan olimpiai negyedik helyezett Valter Attila képviseli a magyar színeket.

A női mezőnyverseny 12.05-kor, a férfi 9.45-kor kezdődik majd.

A nagy nevek közül ott lesz Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Tom Pidcock és Juan Ayuso is, de nem indul a vb-n, Wout van Aert és Mathieu van der Poel sem.

  • További cikkek:
Óriási bukás után nyert szakaszt Valter Attila csapattársa a Vuelta a Espanyán – videó
Valter Attila idény végén elhagyja a Vismát, megvan az új csapata
Kiderült Tadej Pogacar titka: így lett a vézna szlovén srác a világ legjobbja

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!