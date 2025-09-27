A 2025-ös országúti kerékpáros világbajnokság mérföldkőnek számít a sportág történetében, ugyanis először rendezik Afrikában. Az országúti világbajnokság szeptember 21-én kezdődött, így már vannak tapasztalatok, miközben szombaton a női (Vas Blanka), vasárnap a férfi (Valter Attila) elit versenyt rendezik majd. Ruanda fővárosában, Kigaliban már túl vagyunk az időfutamokon és a fiatalok versenyein és látható, hogy „az ezer domb földjeként” ismert lenyűgöző hegyvidék kikezdi a sportolókat, az országúti világbajokság mezőnyét. A nőkre a 164,4 kilométeres városi körpályáján összesen 3350 méter szintemelkedés vár, a férfiaknál ez 267,5 kilométer és 5475 méter. Mindkét pályán folyamatos emelkedők, macskaköves kaptatók és 1493 és 1771 méter közötti tengerszint feletti magasság nehezíti a versenyzők dolgát.
Minden jel arra mutat, hogy a pályák a legjobb hegyimenőknek kedveznek. A női és férfi mezőnyben is valószínű, hogy folyamatosan csökken majd a főmezőny létszáma. A férfiak a Cote de Rebero 1,5 km hosszú emelkedőjét, ami átlagosan 10,1%-os meredekséggel rendelkezik, 12 alkalommal másszák majd meg, de van egy macskaköves rész, ami 6,3%-os meredekségű.
A pálya felépítése miatt sokak szerint ez a világbajnokság a „kivéreztetésről” szól majd, azaz nem a klasszikus sprinterek vagy egynapos menők versenye lesz ez. A versenyt a tengerszint felett 1500–1800 méteren rendezik, így fontos az akklimatizáció is.
A férfi időfutamot az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel nyerte, pénteken pedig az utánpótlás korosztályok versenyeit rendezték. Révész Ádám a 40. helyen ért célba, az U23-as Feldhoffer Bálint pedig nem ért célba.
A Kigaliban kijelölt körpályán a juniorokra nyolc, az U23-asokra 11 kör várt, előbbi 2435 méter, utóbbi 3350 méter szintemelkedést tartalmazott. „Az elején volt pár nagyobb bukás, ezeket jól kit tudtam kerülni és a mezőny közepén helyezkedtem. Három körrel a vége előtt a macskaköves emelkedőn előttem kaptak defektet, ezért ki kellett csatolnom és meg kellett állnom, ezután pedig már nem értem vissza” – mondta el Révész.
A májusi Tour de Hongrie-n hetedik, ezzel legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer sokáig jól helyezkedett, ám 67 kilométerrel a cél előtt a mezőnyt vezető belgák nagy tempója miatt leszakadt. A görcsökkel küzdő Feldhoffer a nyolcadik kör végén már nyolc és fél perc feletti hátrányban tekert a vb eredményközlő oldala alapján, a következő kör végére pedig már negyedóra volt a hátránya, végül nem fejezte be a versenyt.
Az időfutam után úgy kellett összekaparni a versenyzőket:
„Az elején minden úgy ment, ahogy terveztem, az érzések egész jók voltak. A harmadik-negyedik körben elkezdett fájni a fejem, elkezdtem kicsit szédülni" – értékelt Feldhoffer, akinek ezt követően hirtelen leromlott az állapota, szenvedett a nagy tempótól, a ritmusváltások pedig kifejezetten rosszul estek neki. Mint mondta, megfordult a fejében, hogy feladja, miután volt, hogy a combhajlító izma úgy begörcsölt egy emelkedőn, hogy két percre meg kellett állnia. Bár így is folytatta, de végül kiintették a versenyből.
Szombaton a felnőtt nők között a korábbi U23-as világbajnok Vas Blanka, vasárnap a férfiaknál a hozzá hasonlóan olimpiai negyedik helyezett Valter Attila képviseli a magyar színeket.
A női mezőnyverseny 12.05-kor, a férfi 9.45-kor kezdődik majd.
A nagy nevek közül ott lesz Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Tom Pidcock és Juan Ayuso is, de nem indul a vb-n, Wout van Aert és Mathieu van der Poel sem.