Pars Krisztián 2011-ben és 2013-ban is világbajnoki ezüstérmes volt, a kettő között pedig olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett Londonban. A szombathelyi kalapácsvető négy ötkarikás játékokon szerepelt, és az év elején, 42 évesen vonult vissza a profi sporttól. Ezután ételfutárként dolgozott, most viszont a Magyar Nemzetnek adott interjújában elárulta, hogy április óta már mással foglalkozik.

Az olimpiai bajnok Pars Krisztián jelenleg egy ománi kalapácsvető-tehetség fejlődését segíti

Fotó: AFP/Franck Fife

„Még januárban felhívott Ali Al-Zenkawi barátom (magyar származású kuvaiti exkalapácsvető – a szerk.), hogy tudnám-e segíteni Ománban egy fiatal kalapácsvető fejlődését, valamint esetleges részvételét a novemberi Iszlám Szolidaritási Játékokon, ahol összesen csak tíz kalapácsvető indulhat. Igent mondtam, így áprilisban kiutaztam – nyilatkozta az évezred egyetlen magyar olimpiai bajnok atlétája. – Áprilisban és májusban Ománban, aztán két hónapig itt edzőtáboroztunk, majd augusztus elejétől öt hetet ismét Ománban dolgoztunk együtt.

Az ősz is hasonlóan fog telni: most ő jött versenyezni Európába, hiszen Ázsiában kevesebb lehetőség van erre, így a napokban például megyünk Csehországba.

Aztán az év utolsó két hónapjában immáron a családdal együtt újra megyek Ománba felkészíteni őt."

Pars Krisztián Halász Bence mentora is volt

Pars Krisztián 2023-ban megházasodott, majd még abban az évben egy fia is született, így családapaként is tölti a mindennapjait. Mint elárulta, a párizsi olimpiáról való lemaradása ellenére is

folytatni szerette volna az élsportot, de egy rosszul elvégzett műtét miatt nem tudta.

Halász Bencét viszont sérülten is mentorálni tudta, és nagy szerepe lehetett abban, hogy kedden ismét világbajnoki bronzérmesként zárt a Dobó SE másik klasszisa.

„Még ma is jó a kapcsolatunk. Amilyenek nekem voltak Gécsek Tiborék, olyan lehettem én neki, azzal a különbséggel, hogy én a szövetség felkérésére mentoráltam is Bencét másfél évig: elmondtam neki minden olyan tapasztalatomat, ami a nemzetközi versenyeknél fontos lehet.

Alaposan átbeszéltük a dolgokat, kölcsönösen bíztunk egymásban, és boldog vagyok, ha ez is hozzájárult az elmúlt években szerzett sikereihez. Nagyon örülök Bencének!"

– mondta Pars Krisztián.