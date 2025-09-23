A sportág történetének első afrikai kerékpáros-vb-jén a férfiak időfutamában 40,6 kilométeres távot kellett teljesítenie az 55 indulónak. Az előzetes várakozások az előző két kiírásban győztes, olimpiai bajnok Remco Evenepoel és fő kihívója, a mezőnyversenyben vb-címvédő szlovén Tadej Pogacar párharcát vetítették előre, de a várt nagy harc végül elmaradt, és a belga Evenepoel fölényes győzelmet aratott úgy, hogy utolérte a két és fél perccel előtte rajtolt Pogacart. A második helyet az ausztrál Jay Vine, a harmadikat a szintén belga Ilan Van Wilder szerezte meg, a 27. születésnapját épp vasárnap ünneplő Pogacar 1,7 másodperccel lemaradt a dobogóról.

Tadej Pogacar nagyon kikapott Remco Evenepoeltól az országúti kerékpárosok ruandai világbajnokságán a férfiak időfutamában

Fotó: Belga Mag/Dirk Waem

Evenepoel helyett Pogacarnak gratulált az UCI elnöke

A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) elnöki pozícióját 2017 óta betöltő francia David Lappartient még vasárnap este a közösségi oldalán közzétett egy gratuláló bejegyzést, amelyben elismerte a világbajnokok teljesítményét – a ruandai vb nyitónapján a férfiak mellett a nők időfutamát rendezték meg.

Ám míg a svájci Marlen Reusser valóban aranyérmes lett a női mezőnyben, addig Pogacar neve már nem stimmelt.

Minden bizonnyal az 52 éves Lappartient és médiacsapata előre bekészítette a posztot, arra számítva, hogy Pogacar nyeri a szivárványszínű trikót, és a közzététel előtt nem módosították. Noha perceken belül megváltoztatták a bejegyzés szövegét, az internet nem felejt, és többen megörökítették a mezőnyversenyben címvédő, négyszeres Tour de France-győztes Pogacar vb-címéről szóló kiírást.

Az UCI-elnök David Lappartient eredeti bejegyzése

Fotó: X

Az időfutamokban egyetlen magyar kerékpáros sem volt érdekelt a világbajnokságon, a mezőnyversenyekben viszont négy is lesz. A felnőtteknél egyformán olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka és Valter Attila, az U23-as korosztályban Feldhoffer Bálint, a juniorok között pedig Révész Ádám áll rajthoz.