Még tavaly novemberben számoltunk be arról az Origón, hogy megalakult a Magyar Pusztakezes Szövetség, és ezzel együtt érkezett a bejelentés, hogy 2025-ben Magyarországon is elindul hódító útjára a pusztakezes boksz. Rácz Félix akkor elmondta, hogy egy Európában egyedülálló, kör alakú ringben csapnak össze a harcosok, 3x2 perces menetekben. Aztán idén tavasszal megvolt az első esemény, amely zajos sikert aratott a fővárosban, így nem volt kérdés, hogy jöhet a második gála, amelyre nyáron került sor Siófokon. Az eredmény hasonló lett, izgalmas meccsekkel, amelyek közül egy sem ment végig a balatoni éjszakában. A harmadik gála pedig már karnyújtásnyira van, erről is beszélt nekünk Rácz Félix most.
Az interjú elején egy kicsit menjünk vissza az időben. Idén tavasszal debütált a pusztakezes boksz egy nagy gálával Magyarországon. Milyen volt az első budapesti esemény visszhangja?
Őszinte leszek, én az elején nem nagyon tudtam, mire számítsak, mert bár beszéltem egy pár ismerősömmel a szakmán belül, meg a szakmán kívül is, de nagyon nem tudták ezt az egészet hova tenni. Ezért, ha nem is voltam szkeptikus, hisz azért vágtunk bele Soós Ferenc üzlettársammal, mert hittünk benne, de azért azt tudjuk, hogy a magyar társadalom, a magyar ízlés azért sokszor különbözik az átlag európaitól, vagy a világétól. Ezért nagyon kíváncsi voltam, milyen lesz a visszhangja, és azt kell, mondanom, hogy minden titkos várakozásomat tulajdonképpen felülmúlta.
A különböző social media platformokon lévő videóinknak az össznézettsége brutálisan magas, közel négymilliós lett. Természetesen ebben vannak átfedések, tehát biztos, hogy van olyan, aki akár többször is megnézte a videókat, mert tetszettek neki, de akkor is, ez azért így egy elég komoly szám.
Másrészt az érdeklődés megmutatkozott a helyszínen is, az esemény napján, ha jól emlékszem, már csak 27 darab jegyünk maradt, ami ott helyben el is fogyott, és már nem tudtunk több embert beengedni. Ezek azok a kellemes-kellemetlen helyzetek, amikor mint szervező, ki kell mennem, és azt kell, mondanom, hogy nagyon sajnálom, de telt házunk van, és a szabályok értelmében már nem engedhetünk be több nézőt. Ez egyszerre egy hálás és hálátlan feladat.
Visszamenve az időben, 1993 tavaszához tudnám ezt hasonlítani, amikor Szekszárdon édesapámmal megszerveztük az első profi bokszgálát, és ott a csilláron is lógtak a nézők, mert akkor még a profi ökölvívás volt nagyon új, és még nem tudták, hogy azt eszik-e vagy isszák.
Úgyhogy nekem mind a két pályám, hogyha úgy mondhatom, jól indult, és jobb lábbal léptem először.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ezek után egyértelmű volt, hogy lesz egy második gála is?
Abszolút, igen. Az első esemény az egy ilyen tesztjelleggel bírt mindenki számára, tehát nekünk is, én itthon 2019 óta nem szerveztem rendezvényt. Az RTL-lel sem dolgoztunk még együtt, attól függetlenül ismertük egymást, de még nem voltak közös projektjeink.
A pusztakezesnek a bemutatása és a bemutatkozása is olyan látványos volt, mint amire számítottunk. A TV jó nézettségi számokat produkált, nálunk teltház volt, a sportolói-szurkolói visszajelzések abszolút pozitívok voltak, úgyhogy már nem volt kérdés, hogy lesz második, harmadik, negyedik, stb. gála.
Hogyan választanak helyszínt?
Nem akartam, és nem is törekszem arra, hogy feltaláljam a spanyolviaszt, mert ezt már előttem mások megtették. Próbálom bejárni a már bejárt utat, például most Fehérváron szervezünk októberben egy gálát, ami egy korábbi helyszínünk volt, összességében most majd ötödjére megyünk oda vissza.
Siófok egy szűz terület volt számomra, de konkrétan "szerelmes lettem", abba a sportcsarnokba, és azt mondtam, hogy nekünk ott mindenképpen szerveznünk kell egy eseményt.
Ott volt a második gála a nyáron. A helyszínek mellett nyilván a legnagyobb kérdés, hogy kik és mi alapján választják ki a bunyósokat az egyes gálákra?
Igazából hárman szoktunk dönteni. Peszlen Ferenc, Fábián Melinda (első magyar női harcos volt a UFC-ben - a szerk.) és én.
Azt kell mondanom, hogy csak az utóbbi kevesebb mint két hétben 18 jelentkezőnk volt a gáláinkra.
Ebből mondjuk hármat választottunk ki a decemberi eseményre, tehát próbáljuk őket úgy szelektálni, hogy csak olyanok lépjenek szorítóba, akik már rendelkeznek küzdősport múlttal és akik olyan fizikai állapotban vannak, hogy alkalmasak is erre a feladatra.
Összességében azt kell mondanom, hogy sokkal több tökös gyerek van, mint amennyire előtte számítottunk.
Akkor általánosságban azt mondhatjuk, nem annyira nehéz harcosokat találni az ilyen pusztakezes gálákra?
Az elején kicsit szkeptikus voltam, mert azt mondtam, hogy jó, tehát itt lesz két, három, négy, maximum öt jó srác. És akkor hogyan tovább, mi lesz a következő? Aztán meglepődve konstatáltam azt a jelentkezési számot, amivel így megrohamoztak már rögtön az első esemény után. A thai-bokszolóktól kezdve volt ökölvívók, cselgáncsozók, MMA-sok, stb., sokan jelentkeztek.
Egy mondattal már említette, hogy október 4-én lesz a székesfehérvári gála, és lesz egy újítás benne, egy magyar bajnoki címmeccs, öt menettel. Milyen egyéb újításra, párosításra számíthatnak a nézők még Fehérváron?
Így van, a Hegyi-Cservenka párharc győztese lesz az első pusztakezes magyar bajnok, mert hogy eddig nem volt ilyen cím semmilyen súlycsoportban, ezzel ők történelmet írnak majd, és ez lesz itthon az első hivatalos ötmenetes mérkőzés is egyben. Ezen kívül most pont abban a helyzetben vagyunk, ismét, mert ugye az előző rendezvényen is hasonlóval küzdöttünk, hogy van jelenleg 13 párunk, és csökkentünk kell, mondjuk ilyen 8-9-re.
Mi miatt? Túl sok idő lenne a 13 pár, vagy miért kell csökkenteni?
Ebben az egészben a legjobb, az az esemény dinamikája. Egy példával tudom illusztrálni a dolgot, a fociban is az emberek nem feltétlenül a 90 perc miatt mennek ki, hanem leginkább azért, hogy gólt lássanak. Na hát itt van gól, bőven, és pont ezt nem szeretnénk elcsépelni.
Nem az a cél, hogy végtelenített számú mérkőzések legyenek, hanem az, hogy izgalmasak legyenek, látványosak és a néző úgy álljon fel a gála végén, mint ahogy az étkezőasztaltól is kellene, hogy huhh, még azért tudtam volna egy kicsit enni, azaz, megnéztem volna még 1-2 meccset.
Decemberben lesz egy évzáró gála. Erről már lehet tudni valamit?
December 13-án Budapesten zárjuk az évet, és ott is a főmérkőzés az egy címmeccs lesz, ráadásul egy nemzetközi címmérkőzés, ami még nem volt Magyarországon, de nem akarom még ellőni a poént. Annyit elárulhatok, hogy egy magyar srác fogja vívni a főmérkőzést 5 menetben.
Még egy utolsó kérdés, ha már december, az év végén lesz egy nagy visszatérő a ringbe, Erdei Zsolt. Neki 2014-ben még ön szervezte a búcsúmeccsét, mit szól ahhoz, hogy ismét szorítóba lép?
A visszatérését két aspektusból közelíteném meg. Ha szakmai szemmel nézem, lévén, hogy az eseményt szervező cég „boksz arca” Roy Jones Jr. biztos, hogy ellene kötöttem volna le a meccset, még ha bemutató mérkőzés is, hisz annak jóval nagyobb a presztízs vagy hírértéke, akár itthon, akár külföldön. Ha pedig anyagi oldalról közelítem meg, bár Erdei azt hangoztatta, hogy nem a pénzért lép újból szorítóba, gondolom, ha az eseményt szervezők két rekesz energiaitalt kínáltak volna neki, nem vállalta volna. Úgyhogy ne kábítsuk a közönséget azzal, hogy nem a pénzért! Sajnálom, hogy ennyi idősen ilyen megoldásra szorul, de hát ez van. Minden esetre sok sikert és egészséget kívánok neki.