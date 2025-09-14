Még tavaly novemberben számoltunk be arról az Origón, hogy megalakult a Magyar Pusztakezes Szövetség, és ezzel együtt érkezett a bejelentés, hogy 2025-ben Magyarországon is elindul hódító útjára a pusztakezes boksz. Rácz Félix akkor elmondta, hogy egy Európában egyedülálló, kör alakú ringben csapnak össze a harcosok, 3x2 perces menetekben. Aztán idén tavasszal megvolt az első esemény, amely zajos sikert aratott a fővárosban, így nem volt kérdés, hogy jöhet a második gála, amelyre nyáron került sor Siófokon. Az eredmény hasonló lett, izgalmas meccsekkel, amelyek közül egy sem ment végig a balatoni éjszakában. A harmadik gála pedig már karnyújtásnyira van, erről is beszélt nekünk Rácz Félix most.

A pusztakezes bokszgálákról beszélgettünk Récz Félix társaságában

Fotó: Rácz Félix Facebook-oldala

Az interjú elején egy kicsit menjünk vissza az időben. Idén tavasszal debütált a pusztakezes boksz egy nagy gálával Magyarországon. Milyen volt az első budapesti esemény visszhangja?

Őszinte leszek, én az elején nem nagyon tudtam, mire számítsak, mert bár beszéltem egy pár ismerősömmel a szakmán belül, meg a szakmán kívül is, de nagyon nem tudták ezt az egészet hova tenni. Ezért, ha nem is voltam szkeptikus, hisz azért vágtunk bele Soós Ferenc üzlettársammal, mert hittünk benne, de azért azt tudjuk, hogy a magyar társadalom, a magyar ízlés azért sokszor különbözik az átlag európaitól, vagy a világétól. Ezért nagyon kíváncsi voltam, milyen lesz a visszhangja, és azt kell, mondanom, hogy minden titkos várakozásomat tulajdonképpen felülmúlta.

A különböző social media platformokon lévő videóinknak az össznézettsége brutálisan magas, közel négymilliós lett. Természetesen ebben vannak átfedések, tehát biztos, hogy van olyan, aki akár többször is megnézte a videókat, mert tetszettek neki, de akkor is, ez azért így egy elég komoly szám.

Másrészt az érdeklődés megmutatkozott a helyszínen is, az esemény napján, ha jól emlékszem, már csak 27 darab jegyünk maradt, ami ott helyben el is fogyott, és már nem tudtunk több embert beengedni. Ezek azok a kellemes-kellemetlen helyzetek, amikor mint szervező, ki kell mennem, és azt kell, mondanom, hogy nagyon sajnálom, de telt házunk van, és a szabályok értelmében már nem engedhetünk be több nézőt. Ez egyszerre egy hálás és hálátlan feladat.

Visszamenve az időben, 1993 tavaszához tudnám ezt hasonlítani, amikor Szekszárdon édesapámmal megszerveztük az első profi bokszgálát, és ott a csilláron is lógtak a nézők, mert akkor még a profi ökölvívás volt nagyon új, és még nem tudták, hogy azt eszik-e vagy isszák.

Úgyhogy nekem mind a két pályám, hogyha úgy mondhatom, jól indult, és jobb lábbal léptem először.