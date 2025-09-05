Live
Budapesten és Siófokon is óriási sikert arattak a pusztakezes harcosok idén. A sorozat folytatódik itthon, október elején jön a harmadik pusztakezes boksz gála, ezúttal Székesfehérvárra mennek a bunyósok.

Lassan egy éve már annak, hogy Rácz Félix avatott be minket a terveibe, hogy többedmagával elindítja a Magyar Pusztakezes Szövetséget és a külföldön egyre népszerűbb pusztakezes bokszot itthon is meghonosítják. Nos, nem a levegőbe beszélt a korábbi kiváló boksz promóter, tavasszal és nyáron előbb Budapestet, majd Siófokot is meghódították a pusztakezes gladiátorok, telt házak mellett, remek hangulatú eseményeket láthatott a nagyérdemű.

A pusztakezes boksz napról-napra népszerűbb a világon
A pusztakezes boksz napról-napra népszerűbb a világon
Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

A pusztakezes bokszolók a királyok városába mennek

A Felix Promotion International harmadik alkalommal a királyok városában, Székesfehérváron rendezi meg a következő pusztakezes gáláját, amely majd október 4-én, 19.30-as kezdéssel indul, és ahol a legbátrabb harcosok ismét puszta kézzel lépnek a szorítóba. 

 

