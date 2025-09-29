A brit teniszezőnő a második fordulóban 6:3, 6:3-ra verte a spanyol Cristina Bucsát a WTA 1000-es tornán. A világranglistán 32. helyen álló Raducanu négyszer is elvette ellenfele adogatását, miközben saját szerváját mindössze egyszer veszítette el. Ezzel 2-1-re módosította kettejük egymás elleni mérlegét.

Nem sok minden értékesebb Kínában jelenleg egy Raducanu-autogramnál

Fotó: ADEK BERRY / AFP

Raducanu angolról mandarinra váltott, a közönség elolvadt

A találkozó után a pályán angolul kezdett interjút adni, amely magyarul így hangzik: „Nagyon nehéz meccs volt, Cristina ma fantasztikusan játszott. Először versenyzek itt Kínában, ezért boldog vagyok, hogy sikerült jól kezdenem. A múlt héten nem ment annyira, de most újra formába lendültem. Félig kínai vagyok, jó érzés itt lenni.”

Ekkor jött a nagy meglepetés: Raducanu hirtelen kínai nyelvre váltott, és néhány mondatot mandarinul intézett a közönséghez.

A lelátón hangos ováció és taps fogadta a váratlan gesztust. Sokan láthatóan meg voltak hatódva, hogy a fiatal sztár saját anyanyelvükön köszöntötte őket.

Emma Raducanu is showing off her excellent mandarin, she's truly a cool girl! 🧧❤️‍🔥⛩️ pic.twitter.com/BKtGiJyTOV — el (@hideandrise) September 27, 2025

Raducanu édesanyja, a kínai származású Renee Zhai személyesen is ott ült a lelátón, így különösen felemelő pillanat volt a család számára is. A 22 éves játékos Kanadában született, de kétéves kora óta Angliában él, és angol mellett mandarinul és románul is beszél.

A következő fordulóban azonban komoly kihívás vár rá: a világranglista-hetedik amerikai Jessica Pegulával találkozik. A két játékos eddigi mérlege 2-1 Pegula javára, de Raducanu tavaly Eastbourne-ben már legyőzte őt.

A pekingi közönség támogatására minden bizonnyal számíthat, különösen most, hogy a saját nyelvükön is megszólította őket.