Norvégiát és az egész kézilabda társadalmat sokkolta a hír július elején, hogy minden idők egyik legnagyobb balszélsője, Camilla Herrem mellrákban szenved, és belátható időn belül nem fog tudni kézilabdázni. A rákos kézilabdázó akkor így mesélt arról a napról, amikor megtudta a szörnyű hírt: „Pénteken felhívtak a kórházból, és közölték, megérkeztek a teszt eredményei. Megkérdezték, hogy be tudok-e emiatt menni” – osztotta meg Herrem, hozzátéve, hogy a diagnózis „teljes sokk” volt számára. „Még mindig sokkos állapotban vagyok. Nem érzem valóságosnak. Tegnap beszéltem az onkológussal, és elmagyarázta, hogyan fog menni a kezelés. Holnap elkezdem az első kemoterápiás kezelést” – mondta akkor Herrem.

A rákos kézilabdázó példát mutat bátorságból mindenkinek

Fotó: Bjørn S. Delebekk / VG

A rákos kézilabdázó visszatért a pályára

Itt és most vissza is térhetünk a jelenbe, augusztus végén a klasszis játékos vasárnap délután végig ott volt a pályán az Oppsal elleni szezonnyitó mérkőzésen, ahol ráadásul négy góllal is segítette a csapatát a győzelemhez. Herrem, aki elveszítette a haját a kemoterápiás kezelések során, így nyilatkozott a lefújás után:

„Elképesztő a kézilabda, a pályán önmagam lehetek. Hihetetlenül boldogok vagyok, a lehető legjobb emberek vesznek körül, a barátaim, a családom és a csapatom. Semmit sem érhettem volna el a támogatásuk nélkül...Most már hozzászoktam a külsőmhöz, ez az első alkalom, hogy élőben láttak az emberek. Hálásnak kell lennem, hogy egyáltalán kint lehetek a pályán, de ez egy érzelmi hullámvasút volt. A bevonuláskor gombóc volt a torkomban, de jó érzés, hogy sikerült. Nagyon jó a kapcsolatom az orvosaimmal, azt mondták, figyeljek a testem jelzéseire. Sportolóként jól ismerem a testemet, így észreveszem, ha nem csupán fáradtságról van szó. Megpróbálok annyit játszani, amennyit csak tudok. ”

A legendás Herrem 11 aranyérmet nyert a norvég válogatottal különböző nemzetközi tornákon, és óriási győzelmet aratott a 2024-es EHF Európa-bajnokságon Thorir Hergeirsson vezetőedző oldalán (a döntőben Dániát verték meg 31-23-ra). 332 mérkőzésen lépett pályára és 951 gólt szerzett Norvégia színeiben. Klubpályafutása során a Sola, a Vardar, a Byasen és a Baia Mare csapatában játszott, mielőtt 2017-ben ismét visszatért volna Norvégiába.