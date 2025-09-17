Ricky Hatton korábbi világbajnok bokszoló vasárnap holtan került elő hyde-i otthonában, Greater Manchesterben. A rendőrség közölte: nem merült fel idegenkezűség a halál körülményeivel kapcsolatban, írja a BBC.

Campbell Hatton legendás édesapjához, Ricky Hattonhoz hasonlóan kipróbálta a profi ökölvívást

Fotó: instagram.com/campbellhatton

A 46 éves legenda fiát, Campbellt mélyen megrendítette a tragédia. A fiatal bokszoló az Instagramon osztotta meg első nyilvános reakcióját, amelyben így fogalmazott:

A szívem megszakad, de ezek a szavak kevesek. Mindenki mindig azt mondta, hogy a kiköpött másod vagyok – ez elképesztő, mennyire igaz.

„Felnéztem rád az élet minden területén. Nem tudom elmondani, mennyire hiányozni fognak a nevetések és a varázslatos együtt töltött idők, amiket együtt átéltünk. El sem hiszem, hogy többé nem lesznek új közös emlékek. Szeretlek, apa.”

Hatton a ringben és azon kívül is óriási népszerűségnek örvendett. Negyvennyolc profi mérkőzéséből 45-öt megnyert, világbajnoki címet szerzett kisváltó- és váltósúlyban, és 15 éven át uralta a brit ökölvívást. Bajnoki övei mellett emlékezetes maradt az a pillanat is, amikor 2007-ben Las Vegasban Floyd Mayweather ellen lépett ringbe, ekkor több mint 30 ezer brit szurkoló utazott el, hogy élőben lássa kedvencét.

Ricky Hatton idén visszatérni készült a ringbe

Bár 2012-ben befejezte profi karrierjét, idén októberre tervezett egy visszatérő mérkőzést, amellyel újra ringbe lépett volna.

Campbell Hatton maga is kipróbálta a profi ökölvívást, első 14 mérkőzését győzelemmel zárta, ám 2025 elején bejelentette visszavonulását.

A gyászoló család hétfőn közleményt adott ki, amelyben így fogalmazott:

A szíve akkora volt, mint a mosolya, és a kedvessége, humora, hűsége mindenkit megérintett, aki szerencsés volt, hogy ismerhette.

A brit sportvilág sorra emlékezik meg Ricky Hattonról: „Van, és mindig is csak egyetlen Ricky Hatton lesz” – írták. Mások úgy fogalmaztak: „A nép bajnoka volt, aki a lelkét is beleadta minden küzdelembe.”

Amint korábbi visszaemlékezésünkben írtuk: a 46 éves Hatton többször halálra akarta magát inni, volt, hogy egész nap sírt (a teljes cikket itt olvashatja).