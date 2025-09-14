Ricky Hatton világbajnok bokszolót holtan találták otthonában, Greater Manchesterben. A Stockportban született harcos mindössze 46 éves volt. Ma reggel (szeptember 14.) rendőrségi kordont vontak az otthona köré. A Greater Manchester-i rendőrség megerősítette, hogy holttestet találtak, és közölte, hogy a halálesetet nem kezelik gyanúsnak.

Ricky Hatton remek bokszoló volt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ricky Hatton nem csak a ringben küzdött

A sokkoló hír néhány hónappal azután érkezett, hogy a legendás bokszoló bejelentette visszatérését a ringbe, egy decemberre tervezett mérkőzéssel. Hatton, aki októberben lett volna 47 éves, nyíltan beszélt mentális egészségi problémáiról és drogfüggőségéről. Túlélte öngyilkossági kísérleteit, és leküzdötte a családjával való viszályt, akikkel végül kibékült, miután kezelte mentális egészségi problémáit.

Bokszoló karrierje során több világbajnoki övet és brit bajnokságot is nyert, 2015-ben pedig az év bokszolójának választották. A GMP szóvivője elmondta: „A rendőröket ma reggel 6:45-kor egy civil hívta ki a Bowlacre Roadra, Hyde-ba, Tameside-be, ahol egy 46 éves férfi holttestét találták meg. Jelenleg nem feltételezhető, hogy gyanús körülmények állnának fenn.”