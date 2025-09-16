„Szombatról vasárnapra virradó éjjel 46 éves korában elhunyt Richard Hatton, a britek világbajnok profi ökölvívója” – érkezett vasárnap délután a Nemzeti Hírügynökség öt bekezdéses híre. Ekkora persze már minden bokszrajongó tisztában volt vele, hogy meghalt minden idők egyik legnagyobb brit bunyósa, hiszen a halál vasárnapra virradó éjjel érte utol, így a közösségi oldalak már kora reggel ezzel voltak tele. Így aztán a legmegdöbbentőbb a hírben, az a Richard keresztnév volt, mert Ricky Hattont életében először és utoljára akkor hívhatták Richardnak, amikor 1978. október 6-án bediktálták a nevét a születési anyakönyvi kivonat kitöltéséhez a Manchester vonzáskörzetében lévő Stockportban.
Karrierje csúcsán, az ezredforduló táján Cornwalltól a Hebridákig nem nagyon volt nála népszerűbb sportoló Nagy-Britanniában.
A kis Ricky gyerekkorában egyszerre hódolt a boksznak és a focinak, a Rochdale csapatánál még próbajátékon is volt, de – talán nem árulunk el nagy titkot – nem lett belőle focista. Viszont, amikor édesapja elvitte Nigel Benn és Chris Eubank második összecsapására az Old Traffordra (igen, a két brit kiválóság a Manchester United stadionjában lépett a kötelek közé a WBO nagyközépsúlyú bajnoki övéért), akkor minden eldőlt: a kis Ricky végleg a boksz mellett tette le a garast.
Idej volt rá, ugyanis a középiskola befejezése (abbahagyása?) után nem tanult tovább, két edzés között inkább bedolgozott az apja kárpitos műhelyében. Egészen addig, amíg egy szerencsétlen mozdulattal kis híján egyszerre le nem vágta négy ujját a tapétavágó késsel. Ekkor idősebb Hatton inkább átpaterolta az üzletkötők közé.
Az amatőr boksz világából gyorsan kiábrándult, miután az 1996-os ifi vb-n elcsalták az elődöntőjét. Hiába látta négy bíró is jobbnak az ellenfelénél, az ötödik annyira „megverette” (16 ponttal látta jobbnak a riválist), hogy Hatton nem bunyózhatott a döntőben. Legkevésbé sem vigasztalta, hogy a vb után nem sokkal a bíró elismerte, hogy megvették. Hatton 18 évesen inkább profinak állt, a Prédikátor becenévre hallgató Billy Graham csapatában.
1997. szeptember 11-én a widnesi szabadidőközpontban mutatkozott be, méghozzá Colin McAuley elleni első menetben elért technikai K.O.-val. McAuley sarkából ugyanis 3 perc elteltével már repült a törölköző. Egyértelmű volt, hogy Hatton személyében kincset találta a brit ökölvívás: hírértéke volt, ha valaki lábon kihúzta ellen a kezdetben 4-6, majd a címmeccsek beköszöntével már 10-12 menetes meccseket. Hatton a ringben tényleg olyan volt mint egy felturbózott bika: az első gongszótól uralta a ring közepét, rengeteget ütött, ráadásul a súlycsoportjához – kezdetben kisváltó-, majd váltósúly –képest jelentős ütőerővel tette ezt. Az pedig csak még félelmetesebbé tette, hogy állta is az ütéseket, nem lehetett csak úgy ráijeszteni, vagy megállítani egy-egy komolyabb ütéssel. Rászolgált az edzőteremben már 10 éves korában ráragasztott Hitman, azaz bérgyilkos becenévre (amit eredetileg a legendás amerikai bunyós, egykori világbajnok, Tommy Hearns viselt).
Kisváltósúlyban előbb a WBO Interkontinentális övét szerezte meg, amit hatszor védett meg, utolsó alkalommal pedig már a WBA övét is begyűjtötte mellé. Aztán átnyergelt a WBU (World Boxing Union) vonalára, ahol Tony Pep 4. menetes kiütésével szintén bajnok lett, ezt az övet pedig nem kevesebb, mint 15 alkalommal védte meg, kilencszer K.O.-val.
A csúcsta talán 2005. június 4-én ért fel Hatton, amikor a manchesteri MAN Arénában feladásra kényszerítette a nagyszerű orosz-ausztrál bunyóst, Kostya Tszyut, elhódítva az IBF és The Ring kisváltósúlyú bajnoki címét .
Hattonnak ekkor 39-0 volt a profi mérlege.
Novemberben a meglévő címeihez még hozzácsapta a WBA kisváltósúlyú övét is, így a súlycsoport vitathatatlan bajnoka, a tekintélyes The Ring magazinnál pedig az Év bokszolója lett.
Mint oly' sok nagyszerű bunyósnak, úgy Hattonnak is Floyd Mayweather Jr. jelentette az átléphetetlen akadályt. A két korszakos ikon 2007. december 8-án csapott össze a Las Vegas-i MGM Grand Hotelben, ahol David Beckhamtől, Brad Pitten, Angelina Jollie-n és Danzel Washingtonon át, Tiger Woodsig ért a hírességek sora a nézőtéren. Mayweather hihetetlen technikai tudása ellen kevés volt Hatton oroszlánszíve, a brit a 10. menetben padlóra került, és ugyan felállt, de Money újabb rohamát már tehetetlenül szenvedte el, úgyhogy a mérkőzésvezető le is állította gyorsan az összecsapást.
Hatton karrierje első veresége után visszatért kisváltósúlyba, ahol még aratott két győzelmet, mielőtt 2009. május 2-án Manny Pacquiao ki nem ütötte a 2. menetben.
Ebből a vereségből már nehezen talált magára a brit, doppingolással is megvádolta a filippinó bunyóst, mielőtt elismerte volna, hogy alábecsülte ellenfele képességeit.
Három és fél év után még egyszer visszatért a WBA korábbi váltósúlyú bajnoka, az ukrán Vjacseszlav Sencsenko ellen. A hazai pályán, Manchesterben rendezett találkozóra úgy fogytak el két nap alatt a jegyek, hogy még azt sem lehetett tudni ki lesz az ellenfél. Azt viszont igen, hogy az egész karrierjét 63-67 kiló között végigbunyózó Hatton még egy hónappal az összecsapás előtt is a 100 kilót közelítette. A brit bulvárlapok egy szokásosan nívós szójátékkal Ricky Fattonnak (kb. Hájas Ricsi) csúfolták.
Hatton aztán emberfeletti munkával hozta a váltósúly 67 kilós felső határát, és, ha nem is bunyózott kirobbanó formában, de 9 meneten át pariban volt Sencsenkóval, aki végül éppen egy Hatton-féle testütéssel és egy K.O.-val zárta le a nagy bajnok karrierjét.
Hatton nem csak szűkebb hazájában, Manchesterben volt sztár és mindenki (főleg a City-drukkerek kedvence, lévén maga is óriási City-drukker, a bevonulózenéje is a Blue Moon című klubhimnusz volt), hanem Nagy-Britannia szerte. Állandó vendége volt a legkülönfélébb show-műsoroknak, sőt, még saját beszélgetős műsora is volt. 2007-ben megkapta a Brit Birodalom Tagja (MBE) kitüntetést,
a legjobb értelemben vett egyszerűségének köszönhetően igazi népi hőssé vált,
ami azt követően is megmaradt, hogy elszenvedte első, második, majd harmadik vereségét (45-3, 38 K.O., T.K.O. mérleggel vonult vissza).
A Pacquiao elleni vereség nagyon megviselte, egyre súlyosabbá váló alkohol- és drogfüggősége, illetve veszélyesen elhatalmasodó depressziója miatt 2010-ben egy magánklinikára került, ahol igyekeztek rajta segíteni. Már orvosi kezelés alatt állt, amikor kiderült, milyen az, amikor Ricky Hatton iszik: egy alkalommal az írek női bokszbajnokával tartott buli során a 11 korsó Guinness sört töménytelen mennyiségű vodkával és sambucával kísérte le. Saját elmondása szerint az is előfordult, hogy megpróbálta magát halálra inni.
„Nem szeretek erről beszélni, mert tényleg szörnyű időszak volt. Volt, hogy délbe elkezdtem a piálást és másnap hajnali 4-ig, 6-ig ittam. És akkor kb. 30 piáról beszélünk. Plusz hozzá még a drogok. A normális emberek éjjel 1-2 körül abbahagyják a piálást és hazamennek, és, mondjuk, hogy azért rendesen be vannak állva. Na most volt olyan, hogy másfél napig nem hagytam abba az ivást. Például volt, hogy mielőtt elkezdtem volna töményezni már leküldtem 25 korsó Guinnesst a nap folyamán. Aztán jöhettek a rövidek” – mondta Hatton egy 2023-as interjúban, ahol őszintén beszélt a kokainfüggőségről és a depressziójáról is.
Amikor az emberek azt hallják, hogy mentális problémáid vannak, azt gondolják, oké, az ipse elvesztette a fonalat. A nőknek könnyebb, ők könnyebben kitárulkoznak. De egy férfi? Menjek oda egy haveromhoz és mondjam azt neki, hogy figyelj, beszélgessünk már öt percet, mert öngyilkos akartam lenni és egész nap sírtam. Ugye, hogy nem tennéd meg?
– mondta megrázó vallomásában.
A legnagyobb bajból egyébként nem a fentebb említett magánkórház, hanem egy másik sportikon, az Arsenal focicsapatának korábbi kapitánya, az ugyancsak rettentő súlyos alkoholizmussal megküzdő Tony Adams húzta ki Hattont. Az általa vezetett terápiás központ (Sports Chance) mentette meg a visszavonulása után Hatton életét.
2023-ban ugyanezt filmen is elmesélte, a Hatton című dokumentumfilmet még a rangos BAFTA-díjra is jelölték.
Visszavonulása után dolgozott menedzserként a Hatton Promotions élén, egyik pártfogoltja, a kazah Zsanat Zsakijanov egészen a WBA légsúlyú világbajnoki címéig jutott. Volt edző is, legismertebb tanítványa Tommy Fury, Tyson Fury öccse volt.
2013 óta pedig állandó patrónusként támogatta a hajlékatalanokat segítő manchesteri Barnabus alapítványt.