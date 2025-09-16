„Szombatról vasárnapra virradó éjjel 46 éves korában elhunyt Richard Hatton, a britek világbajnok profi ökölvívója” – érkezett vasárnap délután a Nemzeti Hírügynökség öt bekezdéses híre. Ekkora persze már minden bokszrajongó tisztában volt vele, hogy meghalt minden idők egyik legnagyobb brit bunyósa, hiszen a halál vasárnapra virradó éjjel érte utol, így a közösségi oldalak már kora reggel ezzel voltak tele. Így aztán a legmegdöbbentőbb a hírben, az a Richard keresztnév volt, mert Ricky Hattont életében először és utoljára akkor hívhatták Richardnak, amikor 1978. október 6-án bediktálták a nevét a születési anyakönyvi kivonat kitöltéséhez a Manchester vonzáskörzetében lévő Stockportban.

Ricky Hatton 2008. november 22-én Paulie Malignaggi ellen vívta utolsó győztes mérkőzését

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Karrierje csúcsán, az ezredforduló táján Cornwalltól a Hebridákig nem nagyon volt nála népszerűbb sportoló Nagy-Britanniában.

Egy rossz mozdulat majdnem a karrierjébe került

A kis Ricky gyerekkorában egyszerre hódolt a boksznak és a focinak, a Rochdale csapatánál még próbajátékon is volt, de – talán nem árulunk el nagy titkot – nem lett belőle focista. Viszont, amikor édesapja elvitte Nigel Benn és Chris Eubank második összecsapására az Old Traffordra (igen, a két brit kiválóság a Manchester United stadionjában lépett a kötelek közé a WBO nagyközépsúlyú bajnoki övéért), akkor minden eldőlt: a kis Ricky végleg a boksz mellett tette le a garast.

Idej volt rá, ugyanis a középiskola befejezése (abbahagyása?) után nem tanult tovább, két edzés között inkább bedolgozott az apja kárpitos műhelyében. Egészen addig, amíg egy szerencsétlen mozdulattal kis híján egyszerre le nem vágta négy ujját a tapétavágó késsel. Ekkor idősebb Hatton inkább átpaterolta az üzletkötők közé.

Az amatőr boksz világából gyorsan kiábrándult, miután az 1996-os ifi vb-n elcsalták az elődöntőjét. Hiába látta négy bíró is jobbnak az ellenfelénél, az ötödik annyira „megverette” (16 ponttal látta jobbnak a riválist), hogy Hatton nem bunyózhatott a döntőben. Legkevésbé sem vigasztalta, hogy a vb után nem sokkal a bíró elismerte, hogy megvették. Hatton 18 évesen inkább profinak állt, a Prédikátor becenévre hallgató Billy Graham csapatában.