A 2024-es párizsi ötkarikás játékokon a 22 éves francia rúdugró, Anthony Ammirati már két magasságot is megugrott, majd az 5,70 méteres magasságnál nem várt akadályba ütközött.
Eleinte úgy tűnt, hogy a hazaiak atlétája gond nélkül fogja teljesíteni a harmadik ugrását, végül azonban a nemi szervével leverte a lécet, így 5,60 méteres magasságig jutott, amivel 12. helyen végzett az A csoportban.
A francia rúdugró kínos bukásáról készült felvételeket több ezren látták már az interneten, és természetesen kevesen hagyták szó nélkül a mémmé vált jelenetet.
„Képzeld csak el, hogy négy évig edzel, de a végén azért veszítesz, mert túl nagy a rúd…”
– írta rendkívül szellemesen az egyik kommentelő.