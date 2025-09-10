Live
Szeptember 13-án rajtol Tokióban a 2025-ös atlétikai világbajnokság. A közelgő csúcsesemény apropóján felidézünk egy vicces történtetet, ami a tavalyi párizsi olimpián esett meg a hazaiak rúdugrójával. Anthony Ammirati azonnal mémmé vált az interneten, miután a saját pénisze akadályozta meg abban, hogy teljesítse a harmadik kísérletét.

A 2024-es párizsi ötkarikás játékokon a 22 éves francia rúdugró, Anthony Ammirati már két magasságot is megugrott, majd az 5,70 méteres magasságnál nem várt akadályba ütközött.

A francia rúdugró, Anthony Ammirati elképesztő ok miatt nem tudta megugrani az 5,70-es magasságot
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Saját pénisze állt a francia rúdugró útjába

Eleinte úgy tűnt, hogy a hazaiak atlétája gond nélkül fogja teljesíteni a harmadik ugrását, végül azonban a nemi szervével leverte a lécet, így 5,60 méteres magasságig jutott, amivel 12. helyen végzett az A csoportban.

A francia rúdugró kínos bukásáról készült felvételeket több ezren látták már az interneten, és természetesen kevesen hagyták szó nélkül a mémmé vált jelenetet.

„Képzeld csak el, hogy négy évig edzel, de a végén azért veszítesz, mert túl nagy a rúd…” 

– írta rendkívül szellemesen az egyik kommentelő.

