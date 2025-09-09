Live
Az amerikai úszósport valaha volt egyik legsikeresebb alakja, a hatszoros olimpiai bajnok sztár új fejezetet nyitott életében. A 41 éves olimpikon, Ryan Lochte ugyanis bejelentette, hogy elvonóra ment, rehabilitációs központban kezeltette magát, és immár több mint 50 napja józan. A tizenkétszeres olimpiai érmest az Instagram-videójában láthatták rajongói, amint érzelgősen vallott arról, milyen mélypontra került, és hogyan kezdett el küzdeni a szenvedélybetegsége ellen.

Ryan Lochte sportpályafutása csúcspontján hosszú ideig az amerikai úszás egyik ikonja volt, ám a 2016-os riói olimpia után botrányos ügyek sorozata árnyékolta be hírnevét, most pedig azzal került a címlapokra, hogy elvonóra ment.

Ryan Lochte drogproblémákkal küzdött, elvonóra ment. Még a gyereki előtt is drogozhatott
Ryan Lochte drogproblémákkal küzdött, elvonóra ment. Még a gyereki előtt is drogozhatott
Fotó: TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ryan Lochte elvonóra ment

Akkoriban hamisan állította, hogy fegyveres támadás áldozata lett, miközben ittas állapotban keveredett balhéba. Az eset óriási médiavisszhangot váltott ki, és súlyosan rontotta a sportoló megítélését.  

A bajok azonban itt nem értek véget. 2023 novemberében életveszélyes közlekedési balesetet szenvedett, amikor autójával egy szemétszállító teherautónak ütközött, miközben három gyermekéért indult az iskolába. 

A baleset után nagyon sötét időszak következett – depresszió, magány, és egy ponton úgy éreztem, feladom. Ez vezetett el engem a drogokhoz 

– vallotta be most Lochte.  

Az elmúlt hónapokat tovább nehezítette házasságának válsága, hiszen hét év után elvált feleségétől, Kayla Rae Reidtől. A nő a válókeresetben súlyos vádakat fogalmazott meg:

állítása szerint kokainmaradványokat talált a házban, sőt olyan helyiségekben is, ahol gyermekeik tartózkodtak. Reid azt is elmondta, hogy férjét tetten érte, amint a gyerekek előtt drogozik.

Lochte elismerte, hogy kábítószert fogyasztott otthonában, de határozottan tagadta, hogy mindezt gyerekei jelenlétében tette volna.  

A sportoló végül saját döntésből vonult be egy floridai rehabilitációs központba, ahol – állítása szerint – újra megtanulta kezelni az élet nehézségeit. 

A személyzet segített megérteni, hogy a szerhasználat nem megoldás, hanem csak egy zsákutca, amely mindent rosszabbá tesz 

– mondta.  

Most józanul, új motivációval és tisztább fejjel szeretné folytatni életét. Hangsúlyozta, hogy nem tagadja a múlt hibáit, de példát kíván mutatni, hogy bármilyen mélypontról fel lehet állni. „Az életben időről időre padlóra kerülünk. Nem a bukás ténye számít, hanem az, hogy hogyan állsz fel és mész tovább."  

A hatszoros olimpiai bajnok valódi változást akar elérni: saját bevallása szerint készen áll arra, hogy lassan, lépésről lépésre visszanyerje az irányítást az élete felett.  

