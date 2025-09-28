A székesfehérvári Mórocza Andrea elképesztő teljesítményt nyújtott a Spartathlonon, ugyanis nemcsak a női mezőny legjobbja lett, hanem abszolútban is a hetedik helyen végzett, mindössze hat férfi tudta megelőzni.

Mórocza Andrea elsőként teljesítette a 246 kilométeres távot a Spartathlonon

Fotó: Sparta Photography Club

Sikerével Mórocza Andrea továbbra írta a magyarok sikertörténetét a Spartathlonon, korábban ugyanis hét alkalommal diadalmaskodott magyar női versenyző ezen az ultrafutóversenyen. Lubics Szilvia háromszor, Maráz Zsuzsanna kétszer győzött, míg Nagy Katalin két alkalommal ért célba elsőként, igaz, utóbbi az Egyesült Államok színeiben.

Mórocza Andrea szenzációs sikere a Spartathlonon

A 34 éves Mórocza Andrea 2018 óta teljesít ultratávokat, és már korábban is komoly eredményekkel hívta fel magára a figyelmet. 2024-ben a négyszakaszos Balaton Szupermaratont nyerte meg, 2023-ban a 160 kilométeres Korinthoszt hódította meg, idén tavasszal pedig az Ultrabalatonon futott női pályacsúcsot, és úgy lett abszolút győztes, hogy közel 40 perccel verte a legjobb férfit a 211 kilométeres versenyen.

A feol.hu azt írja, hogy Mórocza Andreát a „mosolygós lánynak” nevezik a szurkolók és a futótársak is, mert a sportban mindig megtalálja a nyugalmat és a belső erőt. A 34 éves ultrafutó korábban úgy nyilatkozott a portálnak, számára a futás meditáció, amelyben nemcsak teljesít, hanem lelkileg is feltöltődik.