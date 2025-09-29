A svájci székhelyű CAS közleménye szerint a 75 éves sportvezető azért távozik posztjáról, mert daganatos betegséggel küzd, az elmúlt fél évben rendszeresen kemoterápiás kezelést kapott, és jelenlegi egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy sokat utazzon. Coates 1994 óta volt tagja a CAS-nak, amelyet 2010 óta irányított, 2015-ben, 2019-ben és 2023-ban is ellenszavazat nélkül választották újra.

A sportvezető eddig bírt a betegsége mellett dolgozni.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A sportvezető nem tudott tovább dolgozni

Korábban az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke, a 2000-es sydneyi ötkarikás játékok szervezőbizottságának alelnöke és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke, illetve a végrehajtó bizottság tagja is volt a jogász végzettségű vezető, jelenleg pedig a 2032-es Brisbane-i olimpiai szervezőbizottságának tagja.

A testületet ideiglenesen Michael Lenard alelnök irányítja, aki az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottságának alelnöke és végrehajtó bizottságának, valamint igazgatótanácsának tagja. A következő tisztújítás 2027 májusában esedékes.