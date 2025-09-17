A szerdai nyolcaddöntőkben mindkét magyar versenyzőnek, Szabó Nikolettnek és Szabados Noéminek is nehéz sorsolása jutott, hiszen a szakág élmezőnyét képviselő japán ellenfelekkel kellett kezdeniük.

Szabó Nikolett (kékben) és a japán Motoki Szakura a birkózó világbajnokság női -62 kg-os súlycsoportjának nyolcaddöntőjében a Zágráb Arénában

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szabados Noémi tavalyi világbajnokkal, Isi Amival mérkőzött. Bár az első akciókat még hárította, hamar hátrányba került, majd az ázsiai birkózó földharcban pörgetésekkel kialakította a tízpontos különbséget, így 11-0-ra nyert technikai tussal.

Ennél nehezebb sorsolás nem létezik

Ez a lány a kategória egyik legjobbja, tavaly két világbajnokságot is nyert, U23-asat és felnőttet. Noémi sorsolása a lehető legrosszabb volt, ennél nehezebbet nem is kaphatott volna. Próbálkozott, de ennyire volt lehetősége

– értékelt Martin Gábor szövetségi kapitány.

Szabó Nikolett drámai összecsapása az olimpiai bajnokkal

Szabó Nikolett számára azonban még ennél is szomorúbb forgatókönyv jutott. Az olimpiai bajnok Motoki Szakurával szemben csupán kilenc másodpercig tartott a küzdelem: az első akciónál kifordult a magyar sportoló térde, és hiába ápolták hosszasan, nem tudta folytatni. Végül hordágyon vitték le a szőnyegről, és az állapota alapján szinte kizárt, hogy csütörtökön ismét szőnyegre lépjen, még akkor sem, ha riválisa döntőbe jutása miatt lenne lehetősége a vigaszágon - jelentette az MTI.

Szabados további szereplése szintén ellenfelétől függ: ha Isi Ami bejut a fináléba, a magyar birkózó folytathatja a vigaszágon, ellenkező esetben számára is véget ér a világbajnokság.