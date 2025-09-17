A szerdai nyolcaddöntőkben mindkét magyar versenyzőnek, Szabó Nikolettnek és Szabados Noéminek is nehéz sorsolása jutott, hiszen a szakág élmezőnyét képviselő japán ellenfelekkel kellett kezdeniük.
Szabados Noémi tavalyi világbajnokkal, Isi Amival mérkőzött. Bár az első akciókat még hárította, hamar hátrányba került, majd az ázsiai birkózó földharcban pörgetésekkel kialakította a tízpontos különbséget, így 11-0-ra nyert technikai tussal.
Ez a lány a kategória egyik legjobbja, tavaly két világbajnokságot is nyert, U23-asat és felnőttet. Noémi sorsolása a lehető legrosszabb volt, ennél nehezebbet nem is kaphatott volna. Próbálkozott, de ennyire volt lehetősége
– értékelt Martin Gábor szövetségi kapitány.
Szabó Nikolett számára azonban még ennél is szomorúbb forgatókönyv jutott. Az olimpiai bajnok Motoki Szakurával szemben csupán kilenc másodpercig tartott a küzdelem: az első akciónál kifordult a magyar sportoló térde, és hiába ápolták hosszasan, nem tudta folytatni. Végül hordágyon vitték le a szőnyegről, és az állapota alapján szinte kizárt, hogy csütörtökön ismét szőnyegre lépjen, még akkor sem, ha riválisa döntőbe jutása miatt lenne lehetősége a vigaszágon - jelentette az MTI.
Szabados további szereplése szintén ellenfelétől függ: ha Isi Ami bejut a fináléba, a magyar birkózó folytathatja a vigaszágon, ellenkező esetben számára is véget ér a világbajnokság.