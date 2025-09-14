Vasárnap reggel nem esett a japán fővárosban, a páratartalom viszont rendkívül magas volt. Ilyen körülmények között kiugró időeredményekre nem lehetett számítani, és a futóknak nagyon kellett figyelniük arra, hogy sűrűn frissítsenek. A 73 fős mezőnynek - amelynek tagja volt a 37 éves Szabó Nóra is - a Nemzeti Stadionból indulva a császári palota és a főpályaudvar környékén kijelölt pályán kellett megtenniük két kört, mielőtt visszatértek az arénába.

Szabó Nóra elképesztő csodát tett az atlétikai-vb női maratoni versenyén

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Szabó Nóra csodát tett az atlétikai-vb-n

A női maratonin a vb egyik legnagyobb csatájára volt kilátás, mert hiába volt távol az olimpiai címvédő holland Sifan Hassan, ott volt a rajtnál a - tisztán női versenyben - világcsúcstartó, idei London Marathonon győztes és a párizsi játékokon második etióp Tigst Assefa, illetve a tokiói olimpia és a 2024-es London Marathon bajnoka, a kenyai Peres Jepchirchir.

Vélhetően a fülledt idő miatt a legnagyobb esélyesek óvatosan kezdték a versenyt, ahogy a magyar országos csúcstartó (2:25:52 óra) is visszafogott tempóval vágott neki a 42,195 kilométeres távnak. Szabó a verseny első felén a középmezőnyben, a 35. hely környékén futott, azt követően viszont sorra ment el a riválisok mellett, és látványosan került egyre előrébb. Tempója egészen remek volt, és amíg 30 kilométernél a 26. helyen haladt, addig 35-nél már a 21. pozícióban futott, újabb öt kilométerrel később pedig a 16-on.

A 37 éves sportoló az utolsó közel két kilométeren is szépen tartotta iramát, és egy újabb előzéssel a 15. pozícióban ért célba, 2:31:41 órás idővel. Szabó Nóra a negyedik legjobb európai futó volt a mezőnyben.

Hihetetlen számomra ez a 15. hely, nagyon boldog vagyok, de még nem tudom felfogni”

– mondta az MTI helyszíni tudósítójának Szabó Nóra, aki elárulta, hogy előzetesen az volt a célja, hogy a legjobb 25-ben végezzen, arra pedig nem emlékszik, hogy menet közben előzte a vetélytársakat. Viszont úgy érzi, akár még jobb eredményre is képes lett volna.

Szabó Nóra az első 25-be szeretett volna bekerülni

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Azt sajnálom, hogy volt egy két kilométer, amikor beragadtam egy bolyba, és nem néztem az órám, mert az a két kilométer lassú volt” – folytatta a 37 éves sportoló, aki beszélt arról is, hogy egyáltalán nem volt holtpontja a verseny alatt, pedig számított rá, hogy 30 kilométer után lesz majd.

Nem volt holtpont, a végén pedig nagyon jó érzés volt bejönni a stadionba. Nagyon örülök. Most egy hetet pihenek, aztán készülök a következő, valenciai maratonra. Ott már az időre fogok menni”

– jegyezte meg mosolyogva Szabó Nóra.