A most már 25 éves szexi sakkozónő még öt évesen tanulta meg a figurák mozgatását a táblán, bár ekkor még inkább csak az ismerkedésen volt a hangsúly, majd hat évesen elsajátította az alapokat. Ez a hatos szám aztán szerencsésnek bizonyult, mert hat alkalommal nyerte meg a francia ifjúsági bajnokságot: 2006-ban az U-8 lányok, 2007-ben az U-10 lányok, 2008-ban az U-14 lányok, 2011-ben az U-14 lányok, 2013-ban az U-16 lányok és 2018-ban az U-20 kategóriában. 2009-ben francia bajnoki ezüstérmes lett az U-16 lányok kategóriában, 2010-ben pedig harmadik lett az U-12 fiúk kategóriában a francia ifjúsági bajnokságon.

Íme a szexi sakkozónő, Cécile Haussernot.

A szexi sakkozónő online is oktat

Haussernot két aranyérmet nyert az európai ifjúsági sakkbajnokságon, 2007-ben a horvátországi Šibenikben az U-10 lányok kategóriában, 2009-ben pedig az olaszországi Fermóban az U-12 lányok kategóriában. Tinédzser kora végéhez közeledve is jöttek az eredmények, 2017 augusztusában Haussernot második lett a francia női bajnokságon. A következő hónapban nálunk, a Balatonszárszón megrendezett női Mitropa Kupán ezüstérmes francia csapat tagjaként játszott. Még mindig ugyanebben az évben, 2017. októberében Haussernot negyedik lett az ACP női villámsakk Európa-bajnokságon Monte Carlóban, Alexandra Kosteniuk, Kateryna Lagno és Valentina Gunina mögött. 2018-ban Angoulême-ben második lett a francia női gyors sakkbajnokságon, és ugyanebben az évben, 2018 májusában Salentóban, Olaszországban megszerezte a női nagymesteri fokozatot. 2020 decemberében a francia női Rapid Bajnokságon az első helyen végzett.

Ráadásul 2016 óta oktatja is a sakkot, egy ideje már online is elérhető a diákok számára, akik közelebbről is megismerkednének ezzel a sporttal.