Műtét közben derült ki, hogy szívburokrepedést szenvedett a sztárkerékpáros, Chris Froome.

Chris Froome szívburokrepedése aggodalomra ad okot

Fotó: AFP/Jorge Guerrero

Szívburokrepedést szenvedett Chris Froome

Az augusztus 28-i incidensben Froome a dél-franciaországi Saint-Raphaël közelében bukott, amikor a kerékpáros bukkanónak ütközött, majd nagy sebességgel, 50 km/órával összeütközött egy útjelző táblával. Mentőhelikopterrel szállították a touloni Sainte-Anne katonai kórházba.

A vizsgálatok során súlyos sérüléseket diagnosztizáltak nála: légmell, öt törött borda, ágyéki csigolyatörés mellett az is kiderült, hogy Froome szívburokrepedést, azaz a szívet körülvevő burok szakadását is elszenvedett, ami életveszélyes állapot lehet. Az orvosok azonnal helyrehozták ezt a súlyos sérülést a műtét során.

Froome felesége, Michelle Froome a The Timesnak elmondta, hogy bár

férje állapota stabil, a baleset sokkal komolyabb volt, mint elsőre gondolták, és hosszú, nehéz felépülési időszak vár rá. A sportoló hosszabb ideig biztosan nem ülhet kerékpárra.

A 40 éves Froome korábban is többször szenvedett súlyos sérüléseket. A legendás brit 2014-ben és 2015-ben is bukott nagy versenyeken, 2016-ban pedig a Mont Ventoux előtti szakaszon egy motoros járműbe ütközött, amely megakadályozta a további versenyzésben. 2017-ben és 2019-ben újabb edzésbalesetek sora hátráltatta. 2019-ben egy edzésbalesetben eltört a combcsontja, könyöke és több bordája, ami miatt több mint egy évre ki kellett hagynia a versenyzést, és azóta sem tudta megközelíteni korábbi csúcsformáját. 2025-ben, a legutóbbi incidens előtt, idén februárban kulcscsonttörést szenvedett.

Chris Froome 2014 és 2018 között négyszer nyerte meg a Tour de France-t, ezeken kívül pedig a Vueltán és a Giro d’Italián is ért el első helyeket. A sportág egyik legnagyobb alakjaként tartják számon, kétszeres olimpiai bronzérmes és világbajnoki időfutam győztes.

Froome és felesége, Michelle 2014 óta házasok, két gyermekük van: a 9 éves Kellan, és a 7 éves Katie, akik most nehéz időszakon mennek keresztül édesapjuk állapota miatt.