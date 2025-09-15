Szomorú hírt közölt az ügynöke, Henry Rolle az atlétikai vb nagy sztárjáról, Julien Alfredról, aki sérülés miatt nem indulhat 200 méteren.

Szomorú hír: sérülés miatt nem indulhat el 200 méteren Julien Alfred

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Szomorú hír érkezett Julien Alfred állapotáról

A 24 éves Saint Lucia-i vágtázó a szám olimpiai címvédőjeként csak harmadik lett vasárnap női 100 méteren, később pedig

ügynöke, Henry Rolle úgy nyilatkozott a jamaicai televíziónak, hogy Alfrednak megsérült a combhajlító izma

- írja az MTI. Hozzátette, szeretnék elkerülni, hogy tovább romoljon a versenyző állapota, így számára a szezon véget ért, megkezdődik a rehabilitáció és már a 2026-os évre tekintenek előre.

A 200 méteres távon - melyen a tavalyi olimpián második volt - Alfred rendelkezik az idei legjobb idővel, a júliusban, Londonban futott 21.71 másodperccel vezeti a listát.