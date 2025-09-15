Live
Sérülés miatt visszalépett a tokiói atlétikai világbajnokság női 200 méteres versenyétől Julien Alfred. A szomorú hírről az olimpiai bajnok sztár ügynöke számolt be.

Szomorú hírt közölt az ügynöke, Henry Rolle az atlétikai vb nagy sztárjáról, Julien Alfredról, aki sérülés miatt nem indulhat 200 méteren.

Szomorú hír érkezett Julien Alfred állapotáról

A 24 éves Saint Lucia-i vágtázó a szám olimpiai címvédőjeként csak harmadik lett vasárnap női 100 méteren, később pedig 

ügynöke, Henry Rolle úgy nyilatkozott a jamaicai televíziónak, hogy Alfrednak megsérült a combhajlító izma

 - írja az MTI. Hozzátette, szeretnék elkerülni, hogy tovább romoljon a versenyző állapota, így számára a szezon véget ért, megkezdődik a rehabilitáció és már a 2026-os évre tekintenek előre.

A 200 méteres távon - melyen a tavalyi olimpián második volt - Alfred rendelkezik az idei legjobb idővel, a júliusban, Londonban futott 21.71 másodperccel vezeti a listát.

