A férfi rúdugrás világrekordját 2020 óta immár 14. alkalommal megdöntő Armand Duplantis mellett alighanem Tadej Pogacar az egyetlen olyan sportoló napjainkban, aki saját sportágában annyira domináns, hogy senki nem tud még csak a közelébe sem férkőzni. Miközben rúdugrásban a többiek a 610 centimétert ostromolják, addig a svéd Tokióban már 630 cm-re javított a rekordot. Ugyanez az országúti kerékpározásban úgy néz ki, hogy míg a többség arról álmodik hogy egyszer letekerje a Tour de France-t, és a legjobbak is vért izzadnak az összetett második helyéért küzdve, addig a szlovén a nyeregből ki sem állva lett idén nyáron, 26 évesen négyszeres győztes a világ egyik leggyilkosabb, leginkább embert próbáló sportversenyén.

A kétszeres Tour-győztes Jonas Vingegaard (b.) gratulál Tadej Pogacarnak a 2025-ös Tour de France végén

Fotó: POOL BERNARD PAPON / BELGA MAG

Idén ugyan „csak” 4:24 percet adott a második helyezett dán Jonas Vingegaardnak (aki egyébként egy hosszú sérülésből tért vissza és tekerte végig a Tourt), de igazából egy percig sem volt kérdéses, hogy melyik bringás az erősebb.

26 évesen már legendává vált

Talán Michael Phelps legyőzhetetlenségével kezdődött el, és lett divat azóta az „alien” azaz földönkívüli jelzőt, becenevet aggatni a riválisaik előtt járó sportolókra. Természetesen Pogacar is megkapta a jelzőt, pedig nála „földibb” bajnokot nehéz találni. A vigyori szlovén még egy Giro d'Italia-szakasz közben is képes azért felvenni egy kulacsot, hogy oda adhassa a mellette futó gyerkőcnek:

Le beau geste de Tadej Pogacar, qui va chercher un bidon auprès d'un assistant de son équipe pour le donner à un enfant. #Giro pic.twitter.com/xVSrxsWaPU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 25, 2024

Nem bujkál az újságírók elől, nem tartja magától távol a rajongókat, látszik rajta, hogy nincs semmi titkolnivalója. De valamitől csak nyert 26 éves korára négy Tour de France-t, Marco Pantani 1998-as bravúrja óta elsőként duplázott a Giro d'Italia és a Tour egy szezonon belüli megnyerésével. Eddy Merckx (1974) és Stephen Roche (1987) után pedig harmadik lett, aki egyazon évben a két fenti háromheteshez még az országúti világbajnokság mezőnyversenyének első helyét is besöpörte! Roche-nak akadtak még nagy győzelmei, de a '87-es év volt az egyetlen, amikor minden össze jött neki, Merckx viszont kétséget kizáróan sportági legenda, minden idők talán legnagyobbja, mindenesetre az egyetlen, akihez még Pogacart mérik, és nem fordítva.