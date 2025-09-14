Takács Boglárka futamának rajtjára éppen szünetelt a csapadék a japán fővárosban, azonban ennek ellenére rosszul jött ki a rajtgépből, és az első pár lépés után egyértelműen az utolsó helyen volt elég tetemes hátránnyal. Innentől aztán szokása szerint parádésan futott és végül egyszerre dobta be magát a harmadik helyen Daviesszel, aztán a célfotó alapján végül a negyedik helyen zárt az előfutamában. A 11.12 másodperces idejével pedig az is kiderült, hogy bejutott az elődöntőbe női 100 méteren a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

Takács Boglárka (bal oldalon) bejutott az atlétikai-vb elődöntőjébe 100 méteren

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Takács Boglárka a világbajnoki döntőért futhat

„Az eleje nagyon csúnya volt, azt nagyon elrontottam, de utána úgy érzem, jó volt a tempóm. Nyilvánvalóan holnap ilyen rajt nem fér bele és ezt ki kell javítani az elődöntőig. A pozitívum viszont az, hogy nagyon csúnyán beragadtam és ebben a mezőnyben, akár be is görcsölhettem volna ettől, de nyugodt maradtam, mert tudtam, hogy onnan jönni fogok” – nyilatkozta a 24 éves sprinter az MTI-nek. Takács Boglárka vasárnap 13.20-kor futhat a világbajnoki döntőért. Rajta kívül Kozák Luca is bejutott az elődöntőbe a 100 méteres női gátfutásban.