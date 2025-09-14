Az Origón is beszámoltunk arról, hogy még a szombati előfutamok alatt Takács Boglárka futamának rajtjára éppen szünetelt a csapadék a japán fővárosban, azonban ennek ellenére rosszul jött ki a rajtgépből, és az első pár lépés után egyértelműen az utolsó helyen volt elég tetemes hátránnyal. Innentől aztán szokása szerint parádésan futott és végül egyszerre dobta be magát a harmadik helyen Daviesszel, aztán a célfotó alapján végül a negyedik helyen zárt az előfutamában. A 11.12 másodperces idejével pedig az is kiderült, hogy bejutott az elődöntőbe női 100 méteren a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon. Az elődöntőre aztán magyar idő szerint vasárnap kora délután került sor az atlétikai-vb-n.

Takács Boglárka végül a nyolcadik lett a futamában

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Takács Boglárka remekül futott

Takács rögtön az első elődöntős futamban rajthoz állt a kettes pályán, a 24 éves sprinter olyan nagyságokkal futhatott együtt mint a budapesti világbajnokságot behúzó amerikai Sha'Carri Richardson, aki a párizsi olimpián ezüstérmes lett, valamint ott volt a Budapesten szintén remeklő jamaikai Shericka Jackson, aki a magyar fővárosban a 100 méteres döntőben a második helyen végzett.

Elsőre nem sikerült elindítani az elődöntőt, többen is kiugrottak, a visszajátszások alapján köztük volt a világbajnok amerikai atléta is, így nagy volt az izgalom, hogy kizárják-e, de erre végül nem került sor. Az új indításnál rendesen eljött a mezőny, és Marie Josée Ta Lou-Smith nyerte meg az első elődöntőt Shericka Jackson előtt, míg a világbajnoki címvédő a harmadik lett kereken 11.00-es idővel (így még nem biztos a finálés szereplés). 11.32-es idővel Takács a futamában a 8. helyen végzett, ezzel biztossá vált, hogy nem került be a döntőbe.