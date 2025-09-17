Takács Boglárka a tokiói atlétikai világbajnokságon 100 méteren nem jutott döntőbe: az előfutamból még magabiztosan lépett tovább, ám az elődöntőben a rajtot elrontotta, és 11.32 másodperccel a nyolcadik helyen ért célba. A BHSE sprintere önkritikusan értékelt, de hangsúlyozta: a 200 méterre újult erővel koncentrál, hiszen ebben a számban is ő tartja az országos rekordot.

Takács Boglárka 100 méteren elődöntőbe jutott, 200 méteren viszont nem jött össze a bravúr

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hat előfutam közül az elsőben áll rajthoz, ahol az első három helyezett automatikusan továbbjut az elődöntőbe, mellettük pedig még a hat legjobb idő birtokosa is.

A hatszoros magyar bajnok az ötös pályáról rajtolt, méghozzá jól, az elején ott volt a legjobbak között. A célegyenesbe is biztató helyre fordult rá, közel volt a harmadik helyhez is. Végül a szingapúri riválisa lehajrázta a negyedik helyért zajló csatában, és 23,18-cal az ötödik lett.

A budapesti világbajnokságon ennél jobb idő, 23.02 kellett az elődöntőhöz, előtte 23.22 is elég volt.

Takács Boglárka igyekszik levonni a tanulságokat

A futam után az M4Sportnak azt mondta, sikerült felkészülnie a rajtra, már nem zavarták a 100 méteren történtek, de az óriási forróság és a magas páratartalom nagyon megnehezítette a futását. Hozzátette, hogy az elért ideje szerinte szinte biztosan nem lesz elég a továbbjutáshoz, és sajnálja, hogy nem sikerült jobb eredményt elérnie, de igyekszik tanulni a vb-n történtekből.

A folytatásban aztán már a negyedik előfutamban kiderült, hogy Takács ideje biztosan nem lesz ott az alapból továbbjutott versenyzők mögötti legjobb hat eredmény között. Így a budapesti világbajnoksághoz hasonlóan Tokióban sem sikerült elődöntőbe kerülnie a hosszabbik sprinttávon. Más kérdés, mennyire lett volna elég a legjobb, 22.65-ös ideje, amivel a magyar csúcsot tartja.