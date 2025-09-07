Live
A Tour of Britain kerékpárverseny utolsó szakaszán nem mindennapi körülmények miatt kellett megállítani a futamot. Az egyik pillanatban egy tehéncsorda kelt át az úton, ezért a kerékpárosoknak rövid kényszerpihenőt kellett tartaniuk.

A Tour of Britain versenyen állt utoljára rajthoz a legendás kerékpáros, a Tour de France-győztes és kétszeres olimpiai bajnok Geraint Thomas. A walesi klasszisnak nem mindennapi élményben volt része az utolsó szakaszon, amikor a mezőnynek egy tehéncsorda miatt kellett megállnia.

Tehéncsorda lepte el a pályát a Tour of Britain utolsó szakaszán
Fotó: x.com/TourofBritain/

Tehéncsorda okozott felfordulást a rangos kerékpárversenyen

Vicces jelenet játszódott le a versenyen, amikor a mezőnynek kénytelen volt megállnia, mivel egy tehéncsorda szelt át egy keskeny utat a Brecon Beacons-hegységben. 

Thomasnak és riválisainak várniuk kellett, és időt vesztettek a leszakadt csoporttal, 

akik Cardiffban, a legendás bringás szülővárosában a győzelemért küzdöttek.

Thomas a Tour of Britain versenyt még sosem nyerte meg, de pályakerékpárban 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban tagja volt az ötkarikás játékokon üldözéses csapatversenyben győztes brit sornak, világbajnoki címet pedig 2007-ben, 2008-ban és 2012-ben ünnepelhetett ebben a számban. 

Országúton a legnagyobb sikere a 2018-as Tour de France megnyerése volt, 

a sárga trikó megszerzése mellett két kiírásban összesen három szakaszon diadalmaskodott. Ebben a szakágban 25 profi győzelme van a procyclingstats szakportál alapján.

