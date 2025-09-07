A Tour of Britain versenyen állt utoljára rajthoz a legendás kerékpáros, a Tour de France-győztes és kétszeres olimpiai bajnok Geraint Thomas. A walesi klasszisnak nem mindennapi élményben volt része az utolsó szakaszon, amikor a mezőnynek egy tehéncsorda miatt kellett megállnia.

Tehéncsorda lepte el a pályát a Tour of Britain utolsó szakaszán

Fotó: x.com/TourofBritain/

Tehéncsorda okozott felfordulást a rangos kerékpárversenyen

Vicces jelenet játszódott le a versenyen, amikor a mezőnynek kénytelen volt megállnia, mivel egy tehéncsorda szelt át egy keskeny utat a Brecon Beacons-hegységben.

Thomasnak és riválisainak várniuk kellett, és időt vesztettek a leszakadt csoporttal,

akik Cardiffban, a legendás bringás szülővárosában a győzelemért küzdöttek.

Back on the mooooooove after a brief pause 🐮😅#ToBM | @LloydsBank pic.twitter.com/3925kYSpFN — Lloyds Tour of Britain (@TourofBritain) September 7, 2025

Thomas a Tour of Britain versenyt még sosem nyerte meg, de pályakerékpárban 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban tagja volt az ötkarikás játékokon üldözéses csapatversenyben győztes brit sornak, világbajnoki címet pedig 2007-ben, 2008-ban és 2012-ben ünnepelhetett ebben a számban.

Országúton a legnagyobb sikere a 2018-as Tour de France megnyerése volt,

a sárga trikó megszerzése mellett két kiírásban összesen három szakaszon diadalmaskodott. Ebben a szakágban 25 profi győzelme van a procyclingstats szakportál alapján.

