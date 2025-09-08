Live
A US Open női egyes döntője izgalmas csatát hozott, amelyet végül a címvédő Arina Szabalenka nyert meg. A világelső teniszezőnő a győzelem után féktele ünneplésbe kezdett.

Arina Szabalenka vér, verejték és könnyek árán jutott el sorozatban harmadszorra a US Open döntőjébe. A szombati fináléba a háromszoros Grand Slam-győztes teniszező két játszmában legyőzte a hazaiak kedvencét, Amanda Anisimovát, így megvédte a címét.

A fehérorosz teniszsztár, Arina Szabalenka lett ismét a US Open bajnoka
Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Pezsgővel és síszemüvegben jelent meg a teniszbajnok

A 27 éves sportoló, aki a döntőben végig kiemelkedően játszott és 1 óra 36 perc után lezárta a mérkőzést, az újabb trófea bezsebelése után a sajtótájékoztatón folytatta az ünneplést. A WTA-rangsort tavaly október óta vezető minszki születésű, de Floridában élő teniszsztár síszemüvegben és egy üveg pezsgővel a kezében lépett be a terembe, ahol rendkívül jó kedvű volt, még viccelődött is az újságírókkal, sőt az egyiküknek egy pohár pezsgőt is felajánlott. Persze, mire eljutott az újságírókhoz, valóságos pezsgőháborút rendezett csapatával a folyosón, amivel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy „jó móka volt”.

@espnbrasil A festa de Sabalenka após conquistar o título do US Open diante de Amanda Anisimova. 📹: usopen (Instagram) #TenisNaESPN #USOpenNaESPN #USOpen #Sabalenka #tiktokesportes ♬ original sound - ESPN Brasil

Szabalenka bevallotta, hogy korábban egy-egy vereség során hagyta, hogy az érzelmei irányítsák, de úgy érzi, most más volt a helyzet. „Az, hogy úgy tudtam küzdeni, és úgy tudtam kezelni az érzelmeimet, ahogy ebben a döntőben tettem, sokat jelent a számomra. Most nagyon büszke vagyok magamra” – jelentette ki a világranglistát vezető játékos.

